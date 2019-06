Italië en Bosnië verwennen publiek met schitterende doelpunten

Italië blijft uitstekend presteren in de EK-kwalificatiereeks. Het elftal van bondscoach Roberto Mancini won dinsdagavond op eigen veld met 2-1 van Bosnië en Herzegovina en is zodoende na vier wedstrijden nog altijd foutloos in Groep J. Italië keek in Turijn halverwege nog tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd in de tweede helft uiteindelijk toch nog naar zich toe te trekken.

Italië had het lastig met Bosnië en ontsnapte na een kwartier al aan een achterstand. Edin Visca werd na een razendsnelle counter gelanceerd door Edin Dzeko, maar de aanvaller schoot alleen voor doelman Salvatore Sirigu en via het lichaam van verdediger Leonardo Bonucci rakelings naast. Rond het halfuur volgde alsnog de openingstreffer voor Bosnië. Na een werkelijk schitterend opgebouwde aanval van achteruit trok Visca de bal laag voor, waarna Dzeko van dichtbij binnen werkte: 0-1.

Het doelpunt van de Bosniërs was een hard gelag voor Italië, dat in de openingsfase via Fabio Quagliarella een goede mogelijkheid onbenut had gelaten, maar verder in aanvallend opzicht een povere indruk maakte. Toch was de formatie van Mancini op slag van rust nog een keer gevaarlijk: een geplaatst schot van Quagliarella werd fraai uit de hoek gedoken door doelman Ibrahim Sehic.

Kort na de onderbreking werden de Italianen op sleeptouw genomen door Lorenzo Insigne. De vedette van Napoli nam een hoekschop van Federico Bernardeschi vanaf een meter of zeventien in één keer op de pantoffel, waarna Sehic een antwoord schuldig moest blijven: 1-1. Sehic hield Bosnië daarna op de been, door pogingen van Insigne en Giorgio Chiellini onschadelijk te maken. De thuisploeg zocht naar een winnende treffer en kreeg vier minuten voor tijd uiteindelijk loon naar werken, door een rake schuiver van Marco Verratti.