Turkije faalt en raakt koppositie kwijt aan winnend Frankrijk

Frankrijk heeft zich prima hersteld van de nederlaag die het afgelopen zondag in het kader van de EK-kwalificatiereeks leed tegen Turkije. De wereldkampioen rekende dinsdagavond zonder enige moeite af met Andorra: 0-4. Turkije moest op zijn beurt juist een tegenvaller incasseren: op bezoek bij IJsland werd met 2-1 verloren. Daardoor hebben Frankrijk, Turkije en IJsland nu alle na vier wedstrijden in Groep H negen punten; les Bleus leiden de dans vooralsnog op doelsaldo.

Andorra - Frankrijk 0-4

Frankrijk had wat goed te maken na het verlies van afgelopen zondag tegen Turkije (2-0). De ploeg van Didier Deschamps begon in elk geval uitstekend in Andorra, want Kylian Mbappé tekende al na tien minuten voetballen voor de 0-1. Het toptalent werd in de diepte gevonden door Antoine Griezmann, waarna hij oog in oog met de doelman al stiftend afrondde. Frankrijk domineerde uiteraard en wist zijn voordelige marge uiteindelijk rond het halfuur te verdubbelen. Floria Thauvin legde de bal klaar voor Wissam Ben Yedder, waarna de aanvaller van Sevilla via doelman Josep Gómes raak schoot. Thauvin bepaalde vervolgens zelf de ruststand op 0-3 met een fraaie omhaal. De Fransen namen na de theepauze duidelijk gas terug: alleen Kurt Zouma belandde nog op het scorebord.

IJsland - Turkije 2-1

Turkije was vol vertrouwen afgereisd naar Reykjavík, maar de ploeg van bondscoach Senol Günes begon bijzonder zwak aan de wedstrijd. IJsland had het initiatief in de openingsfase en wist halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong te komen. Een indraaiende vrije trap van Johann Berg Gudmundsson schoot door tot aan de tweede paal, waarna Ragnar Sigurdsson met het hoofd wist te scoren. IJsland pakte vervolgens vrijwel onmiddellijk: opnieuw een rake kopbal van Ragnar Sigurdsson betekende de 2-0.

De Turken beleefden zo een rampzalige eerste helft, maar via Dorukhan Toköz wist men op slag van rust toch nog wat terug te doen. De middenvelder kopte raak uit een hoekschop van Irfan Can Kahveci, waardoor er halverwege een 2-1 tussenstand op het scorebord stond. Turkije begon vervolgens furieus aan de tweede helft, wat in het eerste kwartier na rust resulteerde in drie gele kaarten in een tijdsbestek van slechts vier minuten. Turkije zocht in het laatste halfuur naar een gelijkmaker, maar droop uiteindelijk ontgoocheld af.