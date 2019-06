Draxler gaat in op ruzie met Neymar: ‘In dit geval kwam het uit in de media’

Paris Saint-Germain werd het afgelopen seizoen fluitend kampioen in de Ligue 1, maar desondanks was de sfeer in de kleedkamer niet altijd even goed. Op 30 april ging PSG met 2-3 onderuit tegen Montpellier en na afloop kregen Julian Draxler en Neymar het met elkaar aan de stok. De ruzie werd bericht door Le Parisien en vervolgens breed uitgemeten in de Franse media, maar volgens de Duitse middenvelder was er weinig aan de hand.

Neymar en Draxler kwamen allebei negentig minuten in actie tijdens het verloren duel. Hoewel er voor PSG niets meer op het spel stond, liepen de frustraties hoog op en kregen de spelers ruzie in de kleedkamer. Neymar had het al aan de stok gekregen met Presnel Kimpembe, waarna Draxler er na afloop nog een schepje bovenop deed. De Duitser bekritiseerde het spel van de dribbelaar na afloop van de verloren wedstrijd, waarna Neymar repliceerde met: “Wie ben jij om zo tegen mij te praten? Jij speelt alleen maar achteruit.” De emoties liepen hoog op na deze opmerking en de twee kemphanen moesten door trainer Thomas Tuchel en technisch directeur Antero Henrique uit elkaar gehaald worden.

“Ik had een meningsverschil met hem (Neymar, red.), zoals dat met iedereen kan gebeuren. Maar in het geval met Neymar kwam uit het uit in de media. Als je het met iemand oneens bent, dan mag je dat zeggen, ongeacht wie het is”, zegt Draxler tegen Kicker. De oorzaak van de ruzie lag volgens Draxler op het veld. “Het was een gevolg van een incident tijdens de wedstrijd. Ik was boos, hij was boos en van het ene woord kwam het andere”, aldus Draxler, die benadrukt dat de kou snel uit de lucht was. “De kwestie was snel weer vergeten. Het was niets speciaals, maar het gaf wel aan dat we mentaal behoorlijk aangeslagen waren.”