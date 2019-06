Uitblinkende keepster capituleert eindelijk na onderbreking van veertig minuten

Zweden is met een overwinning begonnen aan het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De Scandinaviërs hadden het woensdagavond in het Roazhon Park in Rennes niet gemakkelijk met Chili, maar trokken de wedstrijd in het laatste kwartier toch nog naar zich toe, dankzij doelpunten van Kosovare Asllani en Madelen Janogy: 0-2. De wedstrijd was twintig minuten voor tijd een periode onderbroken vanwege noodweer in Frankrijk.

Zweden was nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar de Chileense keepster Christiane Endler wierp zich op als een heuse sta-in-de-weg voor de Scandinaviërs. Endler verrichte enkele uitstekende reddingen en was er verantwoordelijk voor dat een defensief spelend Chili de rust haalde zonder kleerscheuren. Haar knapste redding verrichte de doelvrouw na ruim 25 minuten voetballen, door een kopbal van Nilla Fischer op miraculeuze wijze uit de benedenhoek te duiken.

In de tweede helft waren de kansen een stuk schaarser. Zweden zocht nadrukkelijk naar een doelpunt, maar de Chilenen verdedigden gegroepeerd en hoefden na de onderbreking eigenlijk nauwelijks kansen weg te geven. In de 72ste minuut werd de wedstrijd vervolgens onderbroken vanwege de hevige regenval in Rennes. Na een regenpauze van ongeveer veertig minuten volgde nog een krachtig slotoffensief van Zweden, waarin uiteindelijk het verschil werd gemaakt.