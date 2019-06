Messi best betaalde sporter ter wereld; drie voetballers in top tien

Lionel Messi heeft financieel een fraai jaar achter de rug. De Argentijnse superster van Barcelona was in de afgelopen twaalf maanden de best betaalde sporter ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van het zakenblad Forbes. Messi streek het afgelopen jaar in totaal 112 miljoen euro op en blijft Cristiano Ronaldo, de nummer twee op de lijst met 96 miljoen euro aan verdiensten, daarmee nipt voor. De eerste niet-voetballer in de top tien is de Mexicaanse bokser Cancelo Álvarez, op plek vier met 83 miljoen euro aan inkomen.

De top drie van de best betaalde sporters ter wereld wordt dit jaar volledig gedomineerd door voetballers, want behalve Messi en Ronaldo heeft ook Neymar uitstekend verdiend. De Braziliaanse vedette van Paris Saint-Germain toucheerde ongeveer 93 miljoen euro en blijft Álvarez daarmee voor. De top vijf wordt gecompleteerd door toptennisser Roger Federer (83 miljoen euro).

De verdiensten uit de lijst zijn opgebouwd uit salaris- en sponsorinkomsten, en eventueel prijzengeld. De top tien wordt verder aangevuld met American Footballers Russell Wilson en Aaron Rodgers en basketballers LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant. De eerstvolgende voetballer op de lijst is Paul Pogba: de Franse middenvelder van Manchester United staat op plek 44 met in totaal 29 miljoen aan inkomsten.

Top 10 van Forbes