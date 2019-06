Ronald de Boer apetrots op dochter; Guus Til voor even terug in geboorteland

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Vol trots deelde Ronald de Boer onlangs een foto op Instagram van hem met zijn dochter Brooke. Laatstgenoemde studeerde recentelijk af aan de International School of Amsterdam en daar is de oud-voetballer annex analist vanzelfsprekend verheugd mee.





De Boers collega-analist Arnold Bruggink is al enige tijd verdwenen van televisie en dat komt doordat Bruggink momenteel op vakantie is. De oud-middenvelder van onder meer PSV is naar de Verenigde Staten getrokken en bekeek daar onder meer een honkbalwedstrijd tussen de Boston Red Sox en de Texas Rangers.





Guus Til was onlangs voor even terug in Zambia. De middenvelder van AZ werd geboren in het Zuid-Afrikaanse land, alvorens hij op driejarige leeftijd naar Nederland verhuisde.





Bezoekers van het festival Freshtival in Enschede konden afgelopen zondag met een beetje geluk zomaar Wout Weghorst tegen het lijf lopen.





Over smaak valt te twisten, maar Erik Pieters besloot tijdens zijn vakantie in Mykonos maar even op koopjesjacht te gaan.





De Nederlandse verdediger laat zijn ongeveer 15.000 volgers op Instgram overigens ruimschoots meegenieten van zijn verblijf op het Griekse eiland.





Denny Landzaat brengt de vakantie met zijn gezin door in Dubai, terwijl Gianni Zuiverloon Marrakech aandoet.





Van Wojciech Szczesny (Arsenal) en Robert Lewandowski (Bayern München) is bekend dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden. De twee Poolse voetballers stapten dinsdag samen met hun partners in een privéjet.