Manchester United stelt Real Madrid teleur

(The Sun)

Zinédine Zidane heeft zijn twijfels over Vinícius Júnior, wat betekent dat het talent van Real Madrid volgend seizoen mogelijk uitgeleend wordt. Rayo Vallecano, Real Valladolid, Real Betis, Real Sociedad, Leganés, Girona, Espanyol, FC Nantes en Udinese zijn allen geïnteresseerd. (The Sun)