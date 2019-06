‘Ik sta al heel lang droog bij Oranje, bizar dat ik de winnende mag maken’

De Oranje Leeuwinnen begonnen het WK dinsdagmiddag met een overwinning, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Lang leek het erop dat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman punten zou gaan verspelen tegen Nieuw-Zeeland. Een rake kopbal in de blessuretijd van invalster Jill Roord bracht echter toch nog uitkomst en bezorgde het Nederlands elftal een 0-1 overwinning.

“Bizar, echt bizar. Ik kwam er natuurlijk in met het doel dat we een goal moeten maken. Ik sta al heel lang droog bij het Nederlands elftal, wat goals betreft. Dus dat ik dan de winnende mag maken, is bizar”, reageerde Roord na afloop van de wedstrijd bij de NOS. De laatste keer dat ze namens Oranje scoorde was in januari 2017, in de met 7-1 gewonnen vriendschappelijke interland tegen Roemenië. Roord moest wel toegeven dat haar ploeg een ‘matige wedstrijd’ speelde tegen Nieuw-Zeeland: “We hebben wel genoeg kansen gehad en die gingen er allemaal niet in.”

“De tijd tikt en nou weten we wel dat wij altijd wel in staat zijn om in de laatste minuten een goal te maken, maar iedereen kneep hem wel ja.” De teller voor Roord staat inmiddels op veertig interlands, maar de middenveldster, die Bayern München deze zomer inruilt voor Arsenal, is er nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een vaste waarde. Met het doelpunt haalt de 22-jarige Roord dan ook haar gram: “Dit is waar ik op hoopte natuurlijk en daar hoop ik al heel lang op en dat het nu dan in de eerste wedstrijd op het WK gebeurt is heel mooi.”

“Ik draaide door. Speelsters op de bank zeiden al dat ik ging scoren als ik erin kwam. Dat gevoel had ik zelf ook wel. Op het moment dat ik die bal aan zag komen wist meteen, die gaat erin. Ja, opluchting”, sluit ze af. De Oranje Leeuwinnen spelen zaterdagmiddag hun tweede wedstrijd op het toernooi in Frankrijk. Kameroen is dan in Valenciennes de tegenstander.