Roord kopt Oranje Leeuwinnen in extremis langs Nieuw-Zeeland

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdag met 1-0 gewonnen van Nieuw-Zeeland in Groep E op het WK Vrouwen in Frankrijk. De regerend Europees kampioen slaagde er pas in blessuretijd in om de hechte muur van de Nieuw-Zeelanders te slechten. Invalster Jill Roord zorgde met haar late doelpunt voor enorm veel opluchting in het Oranje-kamp. In de andere groepswedstrijd won Canada maandag al met minieme cijfers van Kameroen (1-0).

Oranje kwam na tien minuten spelen met de schrik vrij. Dominique Bloodworth verspeelde de bal op knullige wijze, maar zag tot haar opluchting dat de inzet van Olivia Chance op de lat belandde. Ondanks de misser van de centrale verdedigster was het elftal van bondscoach Sarina Wiegman de bovenliggende partij in de eerste helft. Een kopbal van Vivianne Miedema zeilde over de lat, terwijl Lieke Martens lengte tekortkwam om een kopkans van dichtbij te verzilveren.

Nieuw-Zeeland was gevaarlijk in de persoon van Rosie White, die Sari van Veenendaal bijna verraste met een bekeken afstandsschot in de verre hoek. De Oranje Leeuwinnen hadden met een 1-0 voorsprong aan de rust moeten beginnen, maar Bloodworth faalde jammerlijk in kansrijke positie. De bal kwam na goed voorbereidend werk van Martens bij de verdedigster van VfL Wolfsburg terecht, maar haar schot verdween langs de verkeerde kant van de paal naast het doel.

Ook in de tweede helft bleven de krachtsverhoudingen intact. Oranje bleef domineren en was via Miedema heel dicht bij de openingstreffer. Het schot van de Arsenal-aanvalster ging maar net voorlangs. De aanvalsleider vond daarnaast regelmatig Erin Nayler, doelvrouw van Nieuw-Zeeland, op haar weg. Martens zocht kort daarvoor de kruising met een schot vanaf de zijkant van het strafschopgebied, maar de buitenspeler van Barcelona Femení zag de bal over het doel verdwijnen. De Oranje-opponent loerde op de counter en had pech toen Van Veenendaal bekwaam redde op een kopbal van Sarah Gregorius. Aan de andere kant redde de uitblinkende Nayler andermaal op een schot van Miedema.

In de slotfase van het openingsduel was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Nieuw-Zeeland, maar ondanks verwoede pogingen viel de bal steeds net verkeerd. De entree van Roord bleek echter een gouden greep van Wiegman, want de middenvelder kopte raak in de toegevoegde tijd, tot grote vreugde van de Oranje-supporters op de tribune. Nederland vervolgt het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Kameroen. In Valenciennes klinkt het eerste fluitsignaal om 15.00 uur.