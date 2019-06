‘Napoli bedenkt zich en gaat alsnog akkoord met vraagprijs van PSV’

Napoli is volgens La Gazzetta dello Sport alsnog bereid om vijftig miljoen euro neer te leggen voor Hirving Lozano. De lokale krant Cronache di Napoli wist zondag nog te melden dat voorzitter Aurelio de Laurentiis de door PSV gestelde transfersom te gortig vindt. De Napoli-preses heeft zich echter bedacht en wil toch zaken doen, desnoods in een constructie van veertig miljoen euro plus tien miljoen aan bonussen.

Lozano staat er naar verluidt goed op bij trainer Carlo Ancelotti, die de 23-jarige vleugelaanvaller graag naar zijn club wil halen. De Mexicaans international is op zijn beurt ook gecharmeerd van de nummer twee van de Serie A, dat voor hem een vijfjarig contract heeft klaarliggen. De Mexicaans international kan in Italië een jaarsalaris van om en nabij de 2,5 miljoen euro tegemoetzien. Napoli hoopt dat zaakwaarnemer Mino Raiola een bemiddelende rol kan spelen in de onderhandelingen met PSV.

De Eindhovenaren legden in 2017 acht miljoen euro neer voor de van Pachuca afkomstige aanvaller, die nog tot medio 2023 vastligt. Lozano groeide al snel uit tot een vaste waarde in de aanvalslinie van PSV en stond in zijn eerste seizoen al gelijk met de kampioensschaal in zijn handen. In de afgelopen voetbaljaargang kwam de door Napoli begeerde speler tot 21 doelpunten en 9 assists in 40 officiële optredens.

Napoli is overigens niet alleen bezig met Lozano. Sportief directeur Cristiano Giuntoli kijkt ook met bovenmatige interesse naar Eljif Elmas, een negentienjarige middenvelder die nog tot medio 2022 onder contract staat bij Fenerbahçe. Agustín Almendra, een eveneens negentienjarige middenvelder, mag zich ook verheugen op belangstelling van de Italianen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er binnenkort een bod wordt neergelegd bij Boca Juniors, zijn huidige werkgever.