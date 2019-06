Ajax en PSV azen op toptalent dat als zesjarige al furore maakte in realityshow

Super Deporte bracht dinsdag het nieuws dat Ajax werk wil maken van de komst van Kang-in Lee. De achttienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler uit Zuid-Korea geldt volgens de krant als een van de sensaties op het WK Onder-20 dat momenteel plaatsvindt. Naast Ajax zouden ook onder meer PSV en een club uit de Premier League de jongeling willen inlijven. Wie is Lee, het toptalent dat bij Valencia een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn contract heeft staan?

Door Tim Siekman

Lee staat al geruime tijd bij veel clubs op de radar. Op verschillende internationale jeugdtoernooien vielen de acties van de Zuid-Koreaanse tiener bij menig scout op. Al op zesjarige leeftijd was Lee echter al een bekendheid in eigen land. Hij deed mee aan de realityshow Shoot Dori, waarin bekende Zuid-Koreanen een team van kleine kinderen probeert te managen. Televisiekijkers hadden al snel in de gaten dat Lee boven de rest van de selectie uitstak. Het piepjonge talent kreeg toen al te maken met bijnamen als 'de Zuid-Koreaanse Lionel Messi' of 'de kleine Park Ji-sung'.

In 2011 ruilde Lee Incheon United in voor een avontuur bij het Spaanse Valencia. De jongeling gold jarenlang als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van los Che, aldus Miguel Grau. De Spanjaard die van 2017 tot 2019 de leiding had bij Valencia B liet Lee op zestienjarige leeftijd debuteren bij het tweede elftal. "Hij heeft de ambitie en het talent", zo werd de trainer geciteerd door diverse Spaanse media. "Het is lastig om een speler met zoveel talent te vinden en die ook nog zo hard werkt. Degenen die hem kennen, weten dat hij altijd alles geeft."

'Valencia is gewoon een geweldige club'

Medio 2018 wist Valencia dat men Lee langer moest binden om geïnteresseerde clubs te slim af te zijn. Hij tekende tot medio 2022, waarbij Valencia de eenzijdige optie heeft om de verbintenis met een seizoen te verlengen. “Ik ben erg blij dat ik bij deze geweldige club blijf”, zo liet Lee weten. “Nu moet ik me iedere dag gaan focussen op hard werken zodat ik het optimale resultaat behaal. Ik ben hier al zeven jaar en het is altijd mijn droom geweest om met het eerste in het Mestalla te spelen. Mijn trainers en mijn ploeggenoten hebben me altijd fantastisch behandeld."

“Valencia is gewoon een geweldige club voor jonge spelers. Het is een club die altijd goed zorgt voor de talenten”, aldus Lee. In het voorseizoen van 2018/19 mocht Lee zijn officieuze debuut maken tegen het Zwitserse Lausanne (0-0). Daarna volgden ook nog oefenwedstrijden tegen PSV (2-1 verlies), Leicester City (1-1), Everton (2-3 winst) en Bayer Leverkusen (3-0 winst). In laatstgenoemde wedstrijd wist hij voor het eerst te scoren namens de hoofdmacht door vlak voor tijd de derde treffer voor zijn rekening te nemen.

De aanvallende middenvelder annex flankspeler, geroemd om onder meer zijn overzicht, snelheid, technisch vermogen en passing, kende in het bekerduel met CD Ebro (1-2 winst), als linksbuiten, zijn officiële debuut. Daarna zouden nog tien wedstrijden volgen, waarbij Lee vooral als invaller minuten mocht maken. Op 12 januari 2019 schreef Lee geschiedenis door voor het eerst zijn opwachting te maken in LaLiga. De buitenspeler verving Denis Cheryshev tijdens de remise tegen Real Valladolid (1-1). Hiermee werd Lee de jongste niet-Spaanse speler én de eerste Aziatische speler in de geschiedenis van Valencia.

Kang-in Lee dinsdag op de voorpagina van Super Deporte.

Eerste A-interland lonkt

Trainer Marcelino is fan van de jonge Lee, maar heeft tot op heden geweigerd om Lee een basisplaats te gunnen in LaLiga. De ontwikkeling van de Zuid-Koreaan lijkt spaak te lopen als hij volgend seizoen wederom is veroordeeld tot slechts enkele invalbeurten met weinig minuten speeltijd. Marcelino gunt Lee momenteel nog geen rol als vaste invaller, waardoor de jongeling volgens Super Deporte om zich heen zou kijken. Lee maakt momenteel indruk op het WK Onder-20, waar hij in de kwartfinale tegen Senegal met twee assists en een doelpunt bepalend was (3-3, Zuid-Korea door na strafschoppen).

Dat Lee zich manifesteert als een van de uitblinkers van het toernooi in Polen zorgt voor nog meer aandacht voor de spelmaker. Inmiddels gloort ook zijn eerste A-interland aan de horizon, daar hij al in maart werd opgeroepen door bondscoach Paulo Bento voor de oefenduels met Bolivia en Colombia om aan het grote werk te ruiken. Lee blijft nuchter onder alle aandacht en blijft gefocust op presteren. “Ik denk dat ik na dit WK als een betere speler zal terugkeren bij Valencia. Er wordt hier op een hoog niveau gevoetbald en ik bekijk na elke wedstrijd wat ik kan verbeteren in mijn spel. Zo moet ik steeds beter worden.”