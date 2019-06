Geen verrassingen in opstelling Oranje Leeuwinnen; Van Es op tijd fit

De opstelling van de Oranje Leeuwinnen voor de eerste WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland kent geen verrassingen. Bondscoach Sarina Wiegman heeft een basisplaats ingeruimd voor Kika van Es, die ondanks een gebroken middenshandsbeentje gewoon kan spelen. De vleugelverdediger moest een operatie ondergaan en trainde enkele dagen apart van de groep. De linksback sloot vrijdag weer aan bij de selectie en is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Wiegman wil met de sterkst mogelijke opstelling aan het WK beginnen. Dominique Bloodworth en Stefanie van der Gragt vormen in dat kader het hart van de verdediging. Anouk Dekker, normaal gesproken een vaste waarde in het centrum van de defensie, is geschorst en ziet het eerste duel op het eindtoernooi in Frankrijk vanaf de tribune.

In de voorhoede moeten Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden voor gevaar zorgen. De regerend Europees kampioen kende een goede generale voor het WK, want in de afsluitende oefenwedstrijd werd Australië met 3-0 verslagen. Van de Sanden (twee goals) en Miedema verzorgden de productie in het Philips Stadion. Het eerste fluitsignaal in Le Havre klinkt om 15.00 uur.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.