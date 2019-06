Heracles ziet Duarte transfervrij vertrekken: ‘We hadden hem graag gehouden’

Lerin Duarte laat Heracles Almelo transfervrij achter zich. De Twentenaren melden dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder zijn loopbaan vervolgt bij Aris Thessaloniki. De 28-jarige Duarte heeft een driejarig contract getekend bij de in de Griekse Super League uitkomende club.

“We hadden Lerin graag langer voor Heracles Almelo willen behouden. Hij is in vijf seizoenen, over twee periodes, een belangrijke waarde gebleken en afgelopen seizoen wist hij zijn rendement te verbeteren”, reageert technisch manager Tim Gilissen van Heracles teleurgesteld op het besluit van Duarte.

“Wij hebben namens Heracles Almelo een goede aanbieding gedaan, maar de ambitie van Lerin om een keer in het buitenland te spelen heeft hem doen besluiten ons te verlaten. Wij wensen Lerin veel succes bij Aris Thessaloniki en willen hem bedanken voor zijn jaren bij Heracles Almelo”, sluit de sportbestuurder af.

Duarte was in twee verschillende periode actief voor de Almeloërs. Nadat hij in 2011 overkwam van Sparta Rotterdam speelde hij twee seizoenen voor Heracles, waarna Ajax op de stoep stond. Zijn avontuur in Amsterdam liep echter niet uit op een onverdeeld succes en drie jaar geleden volgde, na uitleenbeurten aan sc Heerenveen en NAC Breda, een terugkeer naar zijn oude club. Afgelopen seizoen speelde hij 29 Eredivisie-wedstrijden in het zwartwit, waarin hij goed was voor 6 goals en 2 assists.