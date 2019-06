‘Ambitieuze eigenaar wil Van ‘t Schip aanstellen in Keuken Kampioen Divisie’

John van 't Schip wordt dinsdag door Voetbal International in verband gebracht met de trainersfunctie bij Roda JC Kerkrade. Mauricio de la Vega, de nieuwe eigenaar van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, is gecharmeerd van de momenteel clubloze trainer. Johan Derksen noemde hem maandagavond bij Veronica Inside al als mogelijke nieuwe trainer van de Limburgers.

De la Vega, die nog op goedkeuring wacht van de KNVB, is afkomstig uit Mexico, waar Van 't Schip werkzaam was als oefenmeester van Guadalajara. Hierdoor heeft hij een streepje voor op onder meer Jurgen Streppel, door L1 aangemerkt als nieuwe eindverantwoordelijke in het Parkstad Limburg Stadion. Streppel is momenteel als hoofdtrainer verbonden aan het Cypriotische Anarthosis Famagusta.

Volgens Voetbal International is er al contact geweest met Van 't Schip, die in december werd ontslagen bij PEC Zwolle vanwege tegenvallende resultaten. De 55-jarige oud-aanvaller was in zijn trainersloopbaan naast Guadalajara werkzaam voor onder meer FC Twente, Jong Ajax en in Australië bij Melbourne City FC.

Eric van der Luer is momenteel interim-trainer van Roda JC, maar De La Vega wil een trainer met Eredivisie-ervaring voor de groep hebben. De oud-middenvelder, die veertien seizoenen voor de Koempels uitkwam, nam in maart het stokje over van de ontslagen Robert Molenaar. Van der Luer combineert het tijdelijke hoofdtrainerschap met zijn rol als scout.