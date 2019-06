Afrika Cup 2019: Topaffiche van Groep C om 19.00 uur van start

De 32ste editie van de Afrika Cup wordt afgewerkt in Egypte. Het toernooi werd in het verleden in januari en februari afgewerkt, maar in 2017 heeft de Afrikaanse voetbalbond besloten om het toernooi te verplaatsen naar juni en juli. Een overzicht van alle deelnemende landen, standen, uitslagen en het complete programma van de Afrika Cup 2019.

De Afrika Cup van dit jaar werd in eerste instantie toegewezen aan Kameroen, maar nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid in het land, besloot de Afrikaanse voetbalbond de organisatie aan een ander land toe te wijzen. Begin januari van dit jaar werd Egypte aangewezen als de organisator.

Op 12 april vond de loting plaats in Caïro. Waar het deelnemersveld in het verleden bestond uit 16 landen, zijn nu 24 landen zijn verdeeld over 6 groepen, waarbij de nummers één en twee zich automatisch plaatsen voor de volgende ronde. Ook de vier beste nummers drie verzekeren zich van een plek in de knock-outfase. De finale vindt plaats op 19 juli in Caïro.

De groepenindeling

GROEP A GROEP B GROEP C Zimbabwe Burundi Algerije DR Congo Nigeria Senegal Egypte Madagaskar Tanzania Oeganda Guinee Kenia GROEP D GROEP E GROEP F Marokko Mauritanië Ghana Namibië Tunesië Kameroen Zuid-Afrika Mali Benin Ivoorkust Angola Guinee-Bissau

Groep A

Uitslagen:

Egypte - Zimbabwe 1-0

Trezeguet

DR Congo - Oeganda 0-2

Kaddu, Okwi

Oeganda - Zimbabwe 1-1

Okwi; Billiat

Egypte - DR Congo 2-0

Elmohamady, Salah

Stand:

Egypte 2-6

Oeganda 2-4

Zimbabwe 2-1

DR Congo 2-0

Programma:

30 juni 21.00 uur Oeganda - Egypte

30 juni 21.00 uur Zimbabwe - DR Congo

Groep B

Uitslagen:

Nigeria - Burundi 1-0

Ighalo

Guinee - Madagaskar 2-2

Kaba, Kamano; Andrianantenaina, Andriamatsinoro

Nigeria - Guinee 1-0

Omeruo

Stand:

Nigeria 2-6

Madagaskar 1-1

Guinee 2-1

Burundi 1-0

Programma:

27 juni 16.30 uur Madagaskar - Burundi

30 juni 18.00 uur Madagaskar - Nigeria

30 juni 18.00 uur Burundi - Guinee

Groep C

Uitslagen:

Senegal - Tanzania 2-0

Keita Baldé, Diatta

Algerije - Kenia 2-0

Mahrez, Bounedjah

Stand:

Algerije 1-3

Senegal 1-3

Kenia 1-0

Tanzania 1-0

Programma:

27 juni 19.00 uur Senegal - Algerije

27 juni 22.00 uur Kenia - Tanzania

1 juli 21.00 uur Kenia - Senegal

1 juli 21.00 uur Tanzania - Algerije

Groep D

Uitslagen:

Marokko - Namibië 1-0

Keimuine (eigen doelpunt)

Ivoorkust - Zuid-Afrika 1-0

Kodjia

Stand:

Marokko 1-3

Ivoorkust 1-3

Zuid-Afrika 1-0

Namibië 1-0

Programma:

28 juni 19.00 uur Marokko - Ivoorkust

28 juni 22.00 uur Zuid-Afrika - Namibië

1 juli 18.00 uur Zuid-Afrika - Marokko

1 juli 18.00 uur Namibië - Ivoorkust

Groep E

Uitslagen:

Tunesië - Angola 1-1

Msakni; Djalma

Mali - Mauritanië 4-1

Traoré, Traoré, Marega, Diaby; El Hacen

Stand:

Mali 1-3

Tunesië 1-1

Angola 1-1

Mauritanië 1-0

Programma:

28 juni 16.00 uur Tunesië - Mali

29 juni 16.00 uur Mauritanië - Angola

2 juli 21.00 uur Mauritanië - Tunesië

2 juli 21.00 uur Angola - Mali

Groep F

Stand:

Kameroen 1-3

Benin 1-1

Ghana 1-1

Guinee-Bissau 1-0

Kameroen - Guinee-Bissau 2-0

Banana; Bahoken

Ghana - Benin 2-2

Ayew (2x); Poté (2x)

Programma:

29 juni 19.00 uur Kameroen - Ghana

29 juni 22.00 uur Benin - Guinee-Bissau

2 juli 18.00 uur Benin - Kameroen

2 juli 18.00 uur Guinee-Bissau - Ghana

Knock-outfase

Achtste finales: 5-8 juli

Kwartfinales: 10 & 11 juli

Halve finales: 14 juli

Finale: 17 juli