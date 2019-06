Lof voor Manchester United-nieuwkomer: ‘Hij lijkt op Ronaldo’

Daniel James heeft nog geen minuut voor Manchester United gespeeld, maar de van Swansea City afkomstige middenvelder annex aanvaller wordt nu al vergeleken met iconische namen uit de sportwereld. Marco Rossi, bondscoach van Hongarije, vindt de international van Wales iets hebben van oud-aanvaller Ronaldo en Usain Bolt, toevallig een supporter van The Red Devils.

Rossi doet de uitspraken in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd van Hongarije tegen Wales van dinsdag. “De snelheid van James doet me denken aan Bolt. Die snelheid zie je niet vaak meer”, wordt de keuzeheer van de Hongaren geciteerd door onder meer Goal. “Ik heb de afgelopen jaren geen speler gezien met dezelfde kwaliteiten. Hij heeft een ongelooflijk acceleratievermogen, daarom heeft Manchester United hem ook gehaald.”

In de voetbalwereld kwam de oud-speler van onder meer Sampdoria en Eintracht Frankfurt al eerder zo’n sprintkanon tegen. “Vroeger stond ik tegenover Ronaldo, mijns inziens de beste speler ooit na Diego Maradona. Die was ook ontzettend snel, maar had zeker meer kwaliteiten. De acceleratie van James lijkt op die van Ronaldo, al is hij nog lang niet van een dergelijk niveau.”

De 21-jarige James kwam vrijdag zonder problemen door de medische keuring en tekent later deze week een langlopend contract met the Mancunians. Volgens berichten in de media ontvangt Swansea zeventien miljoen euro voor de transfer, een bedrag dat kan oplopen tot twintig miljoen euro. James kwam afgelopen seizoen tot vijf doelpunten en tien assists voor the Swans in de Championship en staat op drie interlands in het shirt van Wales.