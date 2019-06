‘Manchester United kijkt bij Ajax naar mogelijke opvolger De Gea’

Mocht David De Gea Manchester United deze zomer verlaten, dan komt André Onana in beeld als mogelijke opvolger, zo weet The Independent dinsdag te melden. De Spaanse doelman, die voor zijn laatste contractjaar op Old Trafford staat, prijkt volgens verschillende Engelse media op de lijstjes van Real Madrid en Paris Saint-Germain. De sluitpost van Ajax maakte op zijn beurt afgelopen seizoen veel indruk met zijn optredens in de Champions League, waarin de Amsterdammers tot de halve finale reikten.

Onana, met een geschatte transferwaarde van vijftig miljoen euro, is volgens de Engelse krant de belangrijkste kandidaat om de plaats van De Gea in te nemen. Jan Oblak werd maandag door ESPN in verband gebracht met een transfer richting Manchester United. De 26-jarige sluitpost is ontevreden over de uittocht van spelers bij Atlético Madrid, maar volgens The Independent lijkt een overgang naar the Mancunians niet erg waarschijnlijk. Andere posities krijgen de voorkeur wat betreft transferactiviteiten.

Oblak verlengde onlangs zijn verbintenis bij Atlético tot medio 2023. In die nieuwe overeenkomst is een afkoopclausule van 120 miljoen euro opgenomen, wat geïnteresseerde clubs kan afschrikken. Manchester United heeft tevens als nadeel dat het volgend seizoen niet in de Champions League uitkomt. Jasper Cillessen is naar verluidt ook in beeld bij de twintigvoudig kampioen van Engeland, al lijkt Benfica nog steeds de beste papieren te hebben voor de reservedoelman van Barcelona.

Onana ligt bij Ajax nog vast tot medio 2022. De doelman uit Kameroen, in voorbereiding op de Afrika Cup, speelt sinds 2015 bij de kampioen uit Amsterdam. Afgelopen seizoen had hij een belangrijk aandeel in het veroveren van de landstitel en TOTO KNVB Beker. Ook zijn prestaties in het miljardenbal tegen onder meer Real Madrid en Juventus sprongen in het oog, waardoor zijn naam steeds vaker valt bij topclubs uit buitenlandse competities.