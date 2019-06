De Ligt: ‘Misschien is dit niet juiste moment om daarheen te gaan’

Matthijs de Ligt geldt momenteel als een van de meest begeerde centrale verdedigers van Europa en de naam van de jonge verdediger werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met clubs als Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United en Juventus. De aanvoerder van Ajax heeft echter nog altijd geen knoop doorgehakt en verwacht in de komende weken met meer duidelijkheid te kunnen komen.

De Ligt kreeg in de afgelopen dagen van collega-internationals Georginio Wijnaldum en Daley Blind te horen dat hij zijn hart moet volgen: “Ik weet nog steeds niet wat mijn hart precies wil. Ik ben de afgelopen tijd geconcentreerd geweest op mijn spel bij Ajax en bij Oranje. Nu het vakantie is, krijg ik de kans om na te denken en om te beslissen wat ik met mijn toekomst wil doen”, legt hij uit in gesprek met Mundo Deportivo.

“Het belangrijkste voor mij is dat ik ergens terechtkom waar ik belangrijk kan zijn en veel wedstrijden kan spelen”, gaat De Ligt verder. De verdediger werd eerder al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar zou vanwege de aanwezigheid van Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Clément Lenglet inmiddels twijfelen. De jonge stopper is echter niet bang om de concurrentiestrijd aan te gaan: “Natuurlijk hebben ze geweldige verdedigers, maar die concurrentie is niet iets waar ik bang voor ben. Het is logisch en normaal dat er bij een grote club als Barcelona onderlinge concurrentie is.”

PSG en Manchester United zouden hem bovendien betere aanbiedingen hebben gedaan, maar dit geeft niet de doorslag voor het talent: “Nee, geld is het probleem niet. Maar misschien is dit niet het juiste moment om naar Barcelona te gaan. Dat is iets waar ik tijdens mijn vakantie over na moet denken, dat is alles.” De zestienvoudig international van het Nederlands elftal zou bij Barça weer samen kunnen gaan spelen met Frenkie de Jong, terwijl hij ook de kleedkamer kan delen met Lionel Messi. Dit lijkt echter eveneens geen beslissende rol te spelen: “Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar ik moet ook kijken wat het beste voor mezelf is.”