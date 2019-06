Ödegaard glimlacht om vraag over Ajax en wijst naar speelmogelijkheden

Martin Ödegaard weet nog altijd niet waar zijn toekomst ligt. De middenvelder van Real Madrid wordt in verband gebracht met verscheidene clubs, waaronder Ajax. De twintigjarige Noor moet in gesprek met VG glimlachen als hem wordt gevraagd of de Amsterdamse club mogelijk zijn nieuwe bestemming zal worden.

"Ik sluit niets uit. Ik houd alle opties open. Het belangrijkste is nu naar een club te gaan waar ik veel kan spelen en me verder kan ontwikkelen", aldus het talent, dat een terugkeer naar de Eredivisie niet uitsluit. Ödegaard, die nog tot medio 2021 vastligt bij de Spaanse grootmacht, geeft aan dat een nieuwe transfer binnen enkele weken afgerond zal zijn.

"Ik zal tijdens mijn vakantie vaak contact hebben met mijn zaakwaarnemer. Ik weet dat er meer clubs belangstelling hebben. Hij zal met ze gaan praten over hoe en wat." Eerder meldde De Telegraaf dat Ödegaard een geheim bezoek had gebracht aan Ajax. De Noor was gesignaleerd op De Toekomst om te komen praten met directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Volgens het dagblad probeerde Overmars Ödegaard het belang voor de jongeling van een overstap naar Ajax in te laten zien. Ajax wilde in eerste instantie pas concreet voor Ödegaard worden zodra Hakim Ziyech van de hand zou worden gedaan, maar Overmars heeft dus reeds actie ondernomen. Ödegaard was in Nederland eerder actief bij sc Heerenveen en Vitesse.