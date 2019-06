Kans gloort voor Barcelona door ‘divorcio total’ tussen Neymar en PSG

Neymar wil vertrekken bij Paris Saint-Germain, zo weet Sport dinsdag te melden. De aanvaller wordt al een tijdje in verband gebracht met een terugkeer naar LaLiga, waar vooral Barcelona zou azen op een hereniging met de Braziliaan. Volgens de Catalaanse sportkrant is een hernieuwde samenwerking dichterbij gekomen.

Bij PSG is intern al bekend dat Neymar zou willen vertrekken. Volgens Sport is de breuk tussen de dribbelaar en PSG niet meer te lijmen. Men spreekt van een 'divorcio total'. In mei heeft Neymar al kenbaar gemaakt de Franse topclub achter zich te willen laten en nu zou PSG ook rekening houden met een transfer. Vorig jaar zomer wilde Neymar ook verkassen, maar toen wilde PSG niet meewerken.

Nu zijn de omstandigheden echter anders, zo klinkt het. Trainer Thomas Tuchel wil bouwen aan een nieuw team en wil louter gemotiveerde spelers tot zijn beschikking hebben. De oefenmeester heeft geen zin in mokkende sterspelers en wil een negatieve sfeer voorkomen. Een transfer is zodoende bespreekbaar inzake Neymar, die teleurgesteld is in de afgelopen twee seizoenen.

De Braziliaan kwam in de zomer van 2017 over van Barcelona om met PSG hoge ogen te gooien in de Champions League. De Franse grootmacht stelde echter twee keer teleur, terwijl ook Neymar tegenviel, mede door blessureleed. Neymar besloot in 2017 Barcelona achter zich te laten, maar zou nu weer opteren voor een terugkeer. Een transfer naar het Camp Nou ligt echter gecompliceerd, aldus Sport.

Barcelona en PSG kunnen niet goed met elkaar overweg na de veelbesproken transfer van Neymar naar de Franse hoofdstad. Desalniettemin gaat de Catalaanse topclub in de komende periode toenadering zoeken. Dat PSG interesse heeft in Philippe Coutinho kan een transfer bespoedigen. Mogelijk wordt de aanvallende middenvelder betrokken bij een deal inzake Neymar.