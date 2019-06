Johan Derksen en Sander Kleikers zien onvrede en voorspellen trainerswissel

Roda JC Kerkrade gaat afscheid nemen van Eric van der Luer, zo stellen Johan Derksen en Sander Kleikers. Derksen vertelt bij Veronica Inside dat John van 't Schip op het lijstje van de Limburgers staat om Van der Luer op te volgen. Kleikers, journalist van de Limburgse zender L1, stelt dat Roda aast op Jurgen Streppel.

Van der Luer was als interim-trainer actief bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie nadat Robert Molenaar moest vertrekken. De coach blijft naar verluidt dus niet aan bij Roda, dat op zoek is naar een opvolger. Volgens Derksen is Van 't Schip, die afgelopen seizoen werd ontslagen bij PEC Zwolle, een belangrijke kandidaat om aan de slag te gaan bij Roda.

Kleikers geeft aan dat Roda voornamelijk denkt aan Streppel, die momenteel voor de groep staat bij het Cypriotische Anarthosis Famagusta. Streppel werd eerder ook genoemd bij De Graafschap, maar de trainer ging uiteindelijk niet in zee met de degradant, waardoor de Doetinchemmers besloten Mike Snoei aan te stellen als hoofdcoach.