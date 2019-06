Nederlander uit twijfels over Gareth Bale: ‘Hij vormt altijd een risico’

Gareth Bale staat voor een vertrek bij Real Madrid. De aanvaller was de afgelopen jaren vaak belangrijk voor de Spaanse grootmacht, maar werd nimmer beschouwd als de sterspeler die Real tot grote hoogte stuwde. Manchester United zou belangstelling hebben voor Bale, maar René Meulensteen uit zijn twijfels over de aanvaller van Wales.

Bale kampte de voorbije seizoenen constant met blessures, waardoor de aanvaller een risico zal zijn voor elke club, aldus de voormalig assistent van Sir Alex Ferguson bij the Red Devils. “Je hebt het wel over een topspeler, maar is Gareth Bale nog steeds in zijn top?”, vraagt de Nederlander zich af in gesprek met talkSPORT.

“We weten allemaal dat hij aardig wat blessures heeft gehad, dus hij vormt altijd een risico. Aan de andere kant is een topspeler als Bale altijd een toegevoegde waarde bij Manchester United. Hij brengt kracht en snelheid, creëert mogelijkheden en scoort ook regelmatig. Het is nu alleen lastig inschatten hoe hij ervoor staat”, aldus Meulensteen.

Trainer Zinédine Zidane zou aan de 29-jarige aanvaller hebben medegedeeld dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Bale, die sinds de zomer van 2013 actief is in het Santiago Bernabéu, ligt nog tot medio 2022 vast in Madrid. Tot op heden kwam hij tot 231 wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij 102 goals en 64 assists produceerde.