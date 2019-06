‘Het is zeker wel een hype, het wordt een beetje door de strot geduwd’

De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagmiddag hun eerste wedstrijd op het WK in Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland. De afgelopen weken was er veel aandacht voor de regerend Europees kampioen. Volgens diverse journalisten betreft het een kortstondige opleving. “De populariteit van het Nederlands elftal is gewoon een hype”, aldus Martijn Krabbendam.

De journalist van Voetbal International zegt bij FOX Sports dat het niveau van het vrouwenvoetbal nog veel hoger kan liggen. “Bij een toernooi staan de sponsoren in de rij en dan wordt het een beetje door de strot geduwd met de NOS die de rechten heeft. De competitie stelt toch helemaal niks voor? Dan is het een hype.”

“Bij de Olympische Spelen gaan we ook naar boogschieten kijken. Het is zeker wel een hype. Het zou voor het vrouwenvoetbal goed zijn als er ook een beetje in de competitie werd geïnvesteerd, dan heb je in ieder geval een basis. Nu gaan al de vrouwen heel snel naar buitenland. Begrijpelijk, want in Nederland speel je voor twee man en een paardenkop. Dat lijkt mij ook niets.”

Journalist Erik van Haren van De Telegraaf is bij de NOS ook verbaasd over de hoeveelheid aandacht voor de vrouwen. "Het is al wekenlang zo. Voor de Nations League van de mannen, was er eigenlijk al meer aandacht voor de vrouwen." Henk Hoijtink van Trouw begrijpt de hype wel. "We zijn Europees kampioen, dus is het niet raar dat de aandacht er is. Het is ook terecht voor de sport. Daar moeten we niet raar of lacherig over doen."