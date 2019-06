Tonny Vilhena staat voor transfer en ‘zal niet echt de hoofdprijs opleveren’

Tonny Vilhena heeft nogmaals aangegeven te willen vertrekken bij Feyenoord, zo stelt Martijn Krabbendam. De journalist van Voetbal International vertelt bij FOX Sports dat Jaap Stam een poging heeft ondernomen om de middenvelder te overtuigen te blijven, maar dat Vilhena niet van gedachten is veranderd.

Stam verruilt PEC Zwolle deze zomer voor Feyenoord en is in De Kuip de opvolger van Giovanni van Bronckhorst. De oud-international hoopte dat hij komend seizoen ging samenwerken met Vilhena, maar laatstgenoemde heeft zijn zinnen gezet op een transfer. Krabbendam stelt dat de vijftienvoudig Oranje-international niet langer wil wachten.

“Vilhena heeft een bepaling in zijn contract dat hij niet echt de hoofdprijs kan opleveren”, vertelt de journalist. “Bovendien heeft hij nog maar één jaar te gaan (contract tot medio 2020, red.). Stam heeft Vilhena gebeld en gepoogd om hem over te halen om in ieder geval nog een jaar te blijven bij Feyenoord zodat hij straks in januari ergens transfervrij kan tekenen”, aldus Krabbendam.

De middenvelder was gecharmeerd van de poging van Stam, maar is bij zijn standpunt gebleven. De 24-jarige Vilhena werd in eerdere transferperiodes vaak aan een vertrek uit De Kuip gelinkt, maar tot nu toe is hij Feyenoord altijd trouw gebleven. Vilhena heeft tot op heden 258 wedstrijden voor de Rotterdamse club gespeeld, met 41 doelpunten en 29 assists als resultaat.