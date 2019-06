Dinsdag, 11 Juni 2019

Bayern München wil grote binnenlandse transfer realiseren

Southampton is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen uitgekomen bij David Okereke. De Nigeriaanse jeugdinternational kan voor vijftien miljoen euro worden overgenomen van Serie B-club Spezia. (The Sun)

Valencia wil Ayoze Pérez overnemen van Newcastle United. De aanvaller heeft zich laten ontvallen na vijf jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en graag terug te willen keren naar zijn thuisland Spanje. (COPE)

Bayern München wil opnieuw een grote binnenlandse transfer realiseren. De Duitse recordkampioen hoopt Timo Werner volgend jaar transfervrij op te kunnen pikken bij RB Leipzig. (BILD)

Andries Ulderink moet de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles worden. De 49-jarige oefenmeester is in beeld als opvolger van John Stegeman, die er onlangs voor koos over te stappen naar PEC Zwolle. (Voetbal International)

Marko Grujic heeft het afgelopen seizoen namens Hertha BSC indruk gemaakt in de Bundesliga. Eintracht Frankfurt wil de middenvelder graag definitief overnemen van Liverpool. (Diverse Duitse media)