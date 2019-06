‘Man United komt met nieuw voorstel na afgeslagen bod van 45 miljoen’

Manchester United is niet van plan om de komst van Aaron Wan-Bissaka zomaar uit het hoofd te zetten. Crystal Palace heeft een bod van 45 miljoen euro op de 21-jarige rechtervleugelverdediger afgeslagen, maar de Engelse grootmacht zal spoedig een verbeterd voorstel op tafel leggen, zo verzekert Sky Sports maandagavond.

Wan-Bissaka wordt al maandenlang in verband gebracht met een transfer naar United, maar het eerste bod van the Red Devils heeft Crystal Palace niet kunnen overtuigen. De Londenaren azen naar verluidt op een transfersom van om en nabij de 73 miljoen euro, zo verzekerden diverse Engelse media het afgelopen weekend al.

Het is onzeker of United daadwerkelijk met dat bedrag over de brug zal komen, maar dat het de club van manager Ole Gunnar Solskjaer er veel aan gelegen is om Wan-Bissaka aankomende zomer naar Old Trafford te halen, lijkt buiten kijf te staan. United nam aan het einde van het afgelopen seizoen al afscheid van Antonio Valencia en ook de sportieve toekomst van Matteo Darmian lijkt buiten Manchester te liggen.

De scouts van United zijn er in elk geval van overtuigd dat Wan-Bissaka het niveau van de huidige defensie omhoog zou tillen. United eindigde het afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League en kende met name in defensief opzicht een dramatische voetbaljaargang, met in 38 competitiewedstrijden liefst 54 tegendoelpunten. Wan-Bissaka, meervoudig jeugdinternational van Engeland, heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij Crystal Palace.