Dolberg leidt Denemarken naar ruime zege; Tadic levert assist

Denemarken heeft in zijn derde kwalificatiewedstrijd richting het EK Van 2020 voor het eerst weten te winnen. Na eerder remises tegen Zwitserland (3-3) en Ierland (1-1) werd maandagavond op eigen veld eenvoudig afgerekend met Georgië: 5-1. Kasper Dolberg was met twee doelpunten de gevierde man bij de Scandinaviërs. Denemarken is in Groep D voorlopig met vijf punten uit drie duels opgeklommen naar een tweede plaats. In Groep B zegevierde Servië mede door een assist van Dusan Tadic met 4-1 over Litouwen.

Denemarken - Georgië 5-1

Dolberg kreeg in de punt van de aanval onder meer de voorkeur boven Nicolai Jörgensen en hij beschaamde het vertrouwen van bondscoach Age Hareide niet. De spits van Ajax ontsnapte na een klein kwartier voetballen bij een hoekschop aan de aandacht van de Georgische defensie, waarna hij de bal van dichtbij tegen de touwen werkte: 1-0. Het betekende voor Dolberg zijn eerste tweede doelpunt in dertien interlands voor Denemarken.

Georgië wist vervolgens via Saba Lobjanidze snel langszij te komen, maar de Denen herstelden hun voordelige marge rond het halfuur toch weer in ere. Simon Kjaer werd bij een hoekschop naar de grond getrokken door Jaba Kankava, waarna de strafschop die volgde op overtuigende wijze werd benut door Christian Eriksen: 2-1. Denemarken kon zo met een nipte voorsprong aan de thee, maar moest op slag van rust nog wel een tegenvaller incasseren, doordat Kjaer geblesseerd uitviel.

Hareide voerde vervolgens een opvallende wissel door, want de verdediger werd vervangen door Jörgensen. Denemarken ging aanvallender spelen in de tweede helft en liep onder leiding van Dolberg uiteindelijk uit naar een zeer comfortabele overwinning. De Ajacied nam na ruim een uur zelf de 3-1 voor zijn rekening na mistasten van doelman Giorgi Loria en was even later ook betrokken bij de 4-1. Een afstandsschot van Dolberg werd zwak verwerkt door Loria, waarna een eenvoudige intikker volgde voor Yussuf Poulsen. In de blessuretijd pikte ook Martin Braithwaite nog zijn treffer mee.

Servië - Litouwen 4-1

De Serviërs hadden wat goed te maken, na de vernedering van afgelopen vrijdag tegen Oekraïne (5-0). Tadic begon in de basis bij Beli Orlovi en de aanvaller van Ajax stond in de 34ste minuut met een assist aan basis van de 2-0 van Aleksandar Mitrovic. Tadic combineerde fraai met Luka Jovic, waarna hij Mitrovic een niet te missen kans bood. Mitrovic had vlak ervoor ook al de openingstreffer voor zijn rekening genomen; Real Madrid-aanwinst Jovic bepaalde de ruststand met een prachtig schot. In de tweede helft nam Servië gas terug, waardoor Litouwen via een benutte strafschop van Arvydas Novikovas toch nog wat terug wist te doen. De eindstand werd in blessuretijd bepaald door Adem Ljajic.