Ramos weet van geen ophouden en is weer belangrijk voor Spanje

Spanje heeft maandagavond afgerekend met Zweden. Het Zuid-Europese land kon doelman Robin Olsen lange tijd niet passeren, maar Sergio Ramos, Alvaro Morata en Mikel Oyarzabal beslisten het duel uiteindelijk in Spaans voordeel: 3-0. Door de zege gaat Spanje aan kop in Groep F, met twaalf punten uit vier duels. Tegelijkertijd wist groepsgenoot Noorwegen te winnen van de Faeröer Eilanden dankzij twee treffers van Björn Johnsen: 0-2.

Robert Moreno, die de vanwege privé-omstandigheden ontbrekende Luis Enrique verving in de dug-out, koos ervoor om Kepa Arrizabalaga op te stellen en David de Gea op de bank te posteren. Kepa hoefde in de eerste helft geen enkele keer kordaat in te grijpen, terwijl aan de andere kant van het veld Olsen regelmatig in actie moest komen. De Zweedse doelman bleek net als de rest van zijn ploeg een stugge tegenstander voor Spanje, dat met een 0-0 ruststand genoegen moest nemen.

Spanje ging ook na de thee op zoek naar de openingstreffer, maar onder anderen Isco kon het net niet vinden. Sergio Ramos brak halverwege het tweede bedrijf de ban. De verdediger benutte een strafschop en maakte zodoende zijn zevende treffer in zijn laatste acht duels voor Spanje. Nadien verzilverde Morata ook nog een pingel en verzorgde Mikel Oyarzabal het slotakkoord, waardoor de eindstand op 3-0 werd bepaald. Roemenië won tegelijkertijd met 0-4 van Malta, waardoor Zweden afzakt naar de derde plek in Groep F.

Faeröer Eilanden – Noorwegen 0-2

Noorwegen moest winnen om zicht te houden op het EK van 2020. De bezoekers, met onder anderen Martin Odegaard en Björn Johnsen in de basis, ondervonden opvallend veel moeite met de thuisploeg. Laatstgenoemde Noor wist uiteindelijk de drie punten veilig te stellen. De aanvaller van AZ schatte een voorzet vlak na rust op waarde en kopte raak: 0-1. Tien minuten voor tijd verdubbelde Johnsen de voordelige marge door nogmaals raak te koppen: 0-2.