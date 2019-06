‘Nieuwe club Alexander Isak lijkt bekend met keuring op dinsdag’

Alexander Isak gaat verkassen naar Real Sociedad, zo weten diverse Spaanse media te melden, waaronder Mundo Deportivo. De aanvaller van Borussia Dortmund werd de afgelopen weken aan meerdere clubs gelinkt, waaronder de middenmoter uit LaLiga. Verschillende media melden dat Isak dinsdag de medische keuring ondergaat bij Real Sociedad.

Isak is momenteel aanwezig bij het nationale team van Zweden, dat het maandagavond opneemt tegen Spanje in het kader van de EK-kwalificatie. Na het duel zal de jongeling van Borussia Dortmund doorreizen naar Spanje om enkele tests te ondergaan. Naar verluidt ontvangt de Duitse topclub ongeveer tien miljoen euro voor Isak, die ditmaal definitief van club wisselt.

Roberto Olabe van Real Sociedad liet eerder al weten gecharmeerd te zijn van de negentienjarige Zweed, die afgelopen halfjaar op huurbasis indruk wist te maken in het shirt van Willem II. “Hij is een speler die we al langer volgen. Een jongen met veel potentie, met veel snelheid en een goed inzicht”, aldus de sportief directeur van Real Sociedad.

Isak ligt nu nog tot medio 2022 vast bij de nummer twee van Duitsland. In januari 2017 nam BVB de aanvaller voor ruim acht miljoen euro over van AIK Solna. Tot op heden kwam de viervoudig A-international tot dertien optredens voor de hoofdmacht van Borussia Dortmund. Isak kwam in zijn halfjaar bij Willem II tot achttien duels, met veertien goals en zeven assists als resultaat.