‘Respectloze’ fan met afwasborstel met de dood bedreigd: ‘Schandaal!’

In Turijke is met veel woede gereageerd op de wijze waarop de nationale ploeg is behandeld in IJsland toen men aankwam op vliegveld Keflavík. De spelers klaagden dat ze urenlang werden vastgehouden en onderworpen werden aan een paspoort- en bagagecheck. Daarnaast was er verontwaardiging over een actie van een zogenaamde fan van IJsland, die een afwasborstel onder de neus van Emre Belozoglu duwde. Nu blijkt echter dat het om een Belgische toerist gaat.

De 26-jarige Corentin Siamang wachtte op zijn vlucht toen hij de grap uithaalde. “Tijdens het wachten op mijn terugvlucht merk ik dat de Turkse nationale voetbalploeg net geland is”, begint Siamang zijn verhaal via Facebook. “Ik doe me voor als journalist met een 'echte' microfoon. Het lukt en ik loop zo voorbij het veiligheidspersoneel.”

“Alleen denken de Turkse journalisten dat ik hun kapitein interview met een afwasborstel. Schandaal! Het wordt meteen opgepikt in haast alle Turkse media", zo weet hij te melden. "Plots ben ik het hoofditem op CNN Turkije en sta ik met mijn hoofd op de voorpagina van hun belangrijkste sportblad, zelfs de Turkse buitenlandminister tweet er over.”

De accounts van Siamang op Facebook en Instagram zijn inmiddels meerdere keren gehackt door woedende Turken. De Belg, die ook enkele doodsbedreigingen heeft ontvangen, blijft rustig onder alle commotie en predikt kalmte. “Weet wel dat ik echt niets te maken had met de drie uur vertraging die de ploeg heeft opgelopen. Laat ons wel kalm blijven.”

“Ik heb het louter als grapje bedoeld en ik wou er zeker niemand mee kwetsen. Er is trouwens geen wet die me verbiedt iemand met een afwasborstel te benaderen. Ik heb hem ook gewoon de vraag gesteld hoe hij zich voelde na die grootse zege tegen Frankrijk (2-0, red.)”, aldus Siamang. Dinsdagavond nemen IJsland en Turkije het tegen elkaar op in het kader van de EK-kwalificatie.