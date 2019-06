De Boer deelt rapportcijfers uit aan Oranje: ‘Misschien ben ik nog mild’

Ronald de Boer is daags na de nederlaag van het Nederlands elftal in de finale van de Nations League tegen Portugal (1-0) redelijk mild in zijn beoordeling. De analist beoordeelt de basisspelers van Oranje namens De Telegraaf met een rapportcijfer en deelt slechts één onvoldoende uit: Memphis Depay komt er met een 5 het slechtst van af. De Boer vond Daley Blind de grote uitblinker aan Nederlandse zijde, met een 7.5.

De analist was zondagavond direct na de verloren Nations League-finale al kritisch op het spel van Depay en de spits van Oranje wordt een dag later opnieuw aangepakt, met slechts een 5 als rapportcijfer. "Misschien ben ik met dit cijfer nog mild. Je moet vaststellen dat het spel van het Nederlands elftal bij hem steeds brak", beargumenteert De Boer. De oud-international stipt aan dat optreden van Depay tegen Portugal 'vaak knullig was', net als afgelopen in de halve finale tegen Engeland (3-1).

“Alleen had hij toen nog enkele assists. In deze finale was hij soms ongelukkig, maar vaak was het knullig wat hij liet zien. Ik heb het gevoel dat hij een bepaalde bewijsdrang had", vervolgt De Boer. "Hij maakte acties als hij de bal moest afleggen en als hij die acties maakte, mislukte alles. Hij vormde geen rustpunt en had ook niet de dribbels, waarmee hij eerder dit seizoen kon verrassen. Dan blijft het in de spitspositie matig."

Een doelpunt van Goncalo Guedes maakte zondag het verschil tussen Nederland en Portugal. Jasper Cillessen zag er niet goed uit bij de treffer van de Portugese aanvaller, maar De Boer laat de doelman wegkomen met een 5,5. Hetzelfde cijfer ontvangen Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Ryan Babel. Het optreden van Georginio Wijnaldum beoordeelt De Boer met een 6; Marten de Roon krijgt van de drie middenvelders de hoogste beoordeling: een 6,5. "Deze man was toch een verademing om naar te kijken", stelt de analist.

De Boer prijst de middenvelder van Atalanta onder meer vanwege zijn 'enorme drive'. "En wat ik geweldig aan hem vind is zijn gevoel voor waar de bal komt. Hij durft passes te geven tussen de linies en kijkt altijd naar voren." De vergelijking met Donny van de Beek wil De Boer niet maken. "Het zijn totaal verschillende spelers. De tactiek van Oranje bepaalt wie van de twee speelt. Wil je heel aanvallend zijn, dan kies je voor Donny. Wil je zekerheid in je ploeg, dan is het legitiem om met Marten te spelen."

De achterhoede wordt tot slot door De Boer als best beoordeeld. Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt krijgen respectievelijk een 7 en een 6,5, terwijl Daley Blind volgens De Boer de absolute uitblinker aan Oranje zijde was. "Hij wist exact wat hij deed. Op zijn manier is hij heel slim. Soms moet hij zo’n snelle back als Semedo voorbij laten gaan, maar door zijn tactisch inzicht blijft hij dan weer makkelijk overeind. Dat heb ik het hele seizoen van hem gezien. Hij is een heel positieve factor voor dit Oranje. Hij heeft inzicht, is sterk aan de bal en het spel vloeit makkelijk voort via hem. Zijn ervaring helpt Oranje vaak ook", wordt de linkerverdediger van Ajax volop geprezen.