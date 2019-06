Argentinië schrijft geschiedenis op WK en weet titelkandidaat te bedwingen

Japan heeft zich maandagavond op het WK voor vrouwen stukgebeten op Argentinië. De ploeg van bondscoach Asako Takakura geldt als een van de titelkandidaten, maar kwam bij het openingsduel niet verder dan 0-0. Japan en Argentinië staan nu gezamenlijk op de tweede plek in Groep D, met twee punten achterstand op Engeland, dat eerder Schotland met 2-1 had verslagen.

Japan geldt op het WK in Frankrijk als een van de favorieten, maar kon maandagavond weinig klaarspelen. In de gehele wedstrijd was het vooral tegenhouden voor Argentinië. De ploeg van Carlos Borrello kreeg veel kansen om de oren, maar Japan wist de kleine mogelijkheden niet te benutten. Ook in de tweede helft bleef de WK-winnaar van 2011 domineren.

De Argentijnen hielden de gelederen gesloten en konden zelf er af en toe gevaarlijk uitkomen. Ayaka Yamashita hoefde zich echter zelden in het zweet te werken. Na negentig minuten spelen was het nog altijd 0-0, een uitslag waarmee vooral Argentinië blij zal zijn. Het is voor de eerste keer dat het Zuid-Amerikaanse land een punt pakt op het WK.