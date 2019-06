‘Volgende topclub mengt zich in strijd om uitblinker Nations League-finale’

Liverpool is de volgende Engelse grootmacht met belangstelling voor Bruno Fernandes. The Reds zijn onder de indruk van de middenvelder van Sporting Portugal en hopen hem te verleiden tot een zomerse overstap naar Anfield, zo weet Correio da Manhã maandag te melden. Eerder werd de naam van Fernandes ook al gelinkt aan Manchester United en Tottenham Hotspur.

Fernandes kende afgelopen seizoen een sterk voetbaljaar namens Sporting Portugal. De 24-jarige middenvelder was de absolute blikvanger in het elftal van trainer Marcel Keizer en produceerde in 41 officiële wedstrijden uiteindelijk 23 doelpunten en 14 assists. Fernandes wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Manchester United en de Portugees international lijkt zich met zijn sterke spel tijdens de Nations League nu ook in de kijker te hebben gespeeld bij Liverpool.

Fernandes verscheen zowel in de halve finale tegen Zwitserland als in de finale tegen Nederland aan de aftrap en blonk met name tegen Oranje uit. Hij speelde 81 minuten in de met 1-0 gewonnen eindstrijd, alvorens hij werd afgelost door João Moutinho. In gesprek met Sport Mediaset geeft Fernandes maandag toe dat hij aankomende zomer wel eens een transfer zou kunnen maken.

"Ik zal de komende dagen gebruiken om al het nieuws tot me te nemen. We weten allemaal dat de kranten soms spektakel creëren om zichzelf te verkopen. Ik ben op dit moment rustig, want ik speel voor een grote club. Ik hoef niet per se een transfer te maken, maar mocht er zich een club melden waartegen je geen 'nee' kunt zeggen, dan zal ik erover spreken met Sporting”, aldus de middenvelder.