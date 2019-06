‘Ik vraag me af of Cristiano Ronaldo dit leuk vond van Matthijs de Ligt’

Matthijs de Ligt verklapte zondagavond na de finale van de Nations League tussen Portugel en Nederland (1-0) dat Cristiano Ronaldo hem vroeg om een transfer naar Juventus te maken. Journalist Jeroen Stekelenburg weet niet of de verdediger van Ajax er goed aan heeft gedaan om te vertellen wat het onderonsje tussen de twee spelers precies inhield.

“Ik vind het niet zo heel verstandig dat De Ligt dat meteen hardop roept. Hij doet niets verkeerd, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat Ronaldo het niet leuk vindt. Die gaat op een gegeven moment terug naar Juventus en daar spelen allemaal verdedigers, terwijl hij dat heeft gezegd tegen De Ligt”, zegt Stekelenburg in de podcast van de NOS. Jeroen Grueter vindt het allemaal wel meevallen.

"Het is juist leuk”, aldus de commentator. “De Ligt is negentien jaar oud en dan komt Ronaldo, die al vijftien jaar één van de beste voetballers ter wereld is, naar hem toen om te vragen of hij bij Juventus wil komen voetballen. Dat is toch geweldig?", aldus Grueter. Stekelenburg antwoordt: "Dat is ook geweldig, maar ik vraag me af of Ronaldo dit leuk vindt."

Stekelenburg vond Denzel Dumfries een van de grootste tegenvallers aan de kant van Oranje. De journalist vindt het jammer dat Noussair Mazraoui voor Marokko heeft gekozen. “Hoe zonde is dat? Dumfries is heel bruikbaar als je een tegenstander treft die je onder druk zet, maar voor de rol die een rechtsback nu heeft bij Oranje was Mazraoui natuurlijk ontzettend bruikbaar geweest."