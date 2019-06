Bondscoach verklapt: ‘Hij gaat binnenkort voor Real Madrid spelen’

De sportieve toekomst van Ferland Mendy ligt bij Real Madrid, zo bevestigt de Franse bondscoach Didier Deschamps maandag op een persconferentie. Deschamps is daags voor het EK-kwalificatieduel van Frankrijk met Andorra lovend over de 24-jarige linkervleugelverdediger en verklapt dat hij spoedig de overstap zal maken van Olympique Lyon naar Real Madrid.

Mendy wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en zou vorige week op het trainingscentrum van de Franse ploeg ook medisch gekeurd zijn door de Koninklijke. Zijn club Lyon publiceerde vrijwel onmiddellijk een officieel statement waarin het de berichtgeving van onder meer L'Équipe krachtig ontkende, maar volgens Deschamps is de transfer van de back nog slechts een kwestie van tijd.

De Franse bondscoach spreekt maandag op een persconferentie vol lof over Mendy. "Hij heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Twee jaar geleden speelde hij nog met Le Havre in de Ligue 2 en binnenkort gaat hij voor Real Madrid spelen. Hij heeft veel kwaliteiten, is tweebenig en daarnaast voortdurend in beweging", tekenen diverse internationale media op.

Real Madrid heeft een meerderjarig contract klaarliggen voor Mendy, die voor circa 50 miljoen euro de overstap zal maken naar het Santiago Bernabéu. De tweevoudig Frans international heeft nog een contract tot medio 2023 bij Lyon, dat in de zomer van 2017 vijf miljoen euro betaalde aan Le Havre om de verdediger in te lijven.