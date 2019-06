Waardering voor gebaar Ronaldo en Cillessen: ‘Ze wensten me het beste’

Alberto Undiano Mallenco floot zondagavond zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter. De 45-jarige arbiter had de leiding over de finale van de Nations League tussen Portugal en Nederland, die uiteindelijk door de Portugezen werd gewonnen: 1-0. Mallenco is blij dat hij met deze finale, na negentien jaar op profniveau te hebben gefloten, afscheid heeft mogen nemen.

“Ik heb de laatste vijftien dagen alleen maar lopen huilen”, laat Mallenco weten in gesprek met Marca. “Het was geweldig de afgelopen jaren.” De scheidsrechter is trots dat hij jarenlang topwedstrijden heeft mogen fluiten en vindt het nog altijd mooi om duels in goede banen te leiden. Vooral het bemiddelen tussen spelers heeft hem altijd aangesproken.

“Dit soort finales laten zien dat de afgelopen dertig jaar de moeite waard zijn geweest. Zonder mijn ouders en mijn vrouw was ik nooit zo ver gekomen”, aldus Mallenco, die na afloop alleen de aandacht kreeg van Cristiano Ronaldo en Jasper Cillessen. “Ronaldo en de doelman van Nederland wensten me het beste, ze wisten dat het mijn laatste wedstrijd was."