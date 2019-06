Frenkie de Jong: ‘Als je me dat van tevoren had gezegd, had ik getekend’

Frenkie de Jong heeft een memorabel seizoen achter de rug. De middenvelder pakte met Ajax zowel de TOTO KNVB Beker als de landstitel, terwijl de Amsterdammers in de Champions League de halve finale bereikten. De aankoop van Barcelona geeft aan dat hij afgelopen seizoen veel geleerd heeft, zowel bij Ajax als bij het Nederlands elftal.

"Dit was mijn eerste volledige seizoen met internationaal voetbal en dergelijke", zegt de 22-jarige Oranje-international in een interview met De Telegraaf. De Jong spreekt van een zeer leerzame periode. "Het was heel enerverend ook. Als je me van tevoren had gezegd dat het zo zou lopen, had ik er zeker voor getekend."

"Voor mij persoonlijk was dit dan ook het mooiste seizoen tot nu toe, maar wel met twee dompers", doelt De Jong op de afloop van de Nations League en de Champions League. Oranje verloor zondag de finale van het landentoernooi met 1-0 van Portugal. In mei werd Ajax uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, dat in Amsterdam op spectaculaire wijze met 2-3 wist te winnen.

"Maar ik heb wel de dubbel gepakt met Ajax en met het Nederlands elftal laten zien dat we mee kunnen met de grote ploegen. Niet veel mensen hadden dat verwacht toen de poules bekend werden gemaakt. Al met al een mooi en positief seizoen", besluit De Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro verkast naar Barcelona en tot medio 2024 tekent.