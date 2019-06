‘Neymar kan iedere vrouw krijgen, maar kiest dan voor een tweedeklasser’

Jérôme Rothen en Daniel Riolo zijn door RMC Sport geschorst vanwege hun opmerkingen over Najila Trindade, de vrouw die Neymar beschuldigt van verkrachting. De twee analisten bespraken onlangs de kwestie in de studio door onder meer af te geven op het uiterlijk van het 26-jarige model. Na veel commotie heeft RMC Sport nu besloten het duo te schorsen.

Het tweetal ging afgelopen donderdag volgens velen over de schreef door de vrouw meerdere malen te beledigen. “In die zaak van Neymar kan ik maar niet stoppen met denken aan die vrouw”, stelde Riolo. “Heb je die vrouw gezien?” Presentator Nicolas Vilas wilde het gesprek nog een andere kant opdraaien, maar Riolo en Rothen besloten om de vrouw verder te bekritiseren.

“Ik had een pronkstuk verwacht. Maar het is tweede klasse”, zei de journalist. Rothen kon zich vinden in de woorden van zijn collega. “Hij kan krijgen wat hij wil, maar hij kiest voor een tweedeklasser.” Vilas probeerde nogmaals in te grijpen, maar het duo veranderde niet van onderwerp. “Als je Neymar bent, heb je toch een bepaald standaard? Normaal gesproken is dat toch Champions League?” aldus Riolo.

“Je laat haar per vliegtuig overkomen, ontmoet haar en vervolgens beland je ook nog eens in de ellende”, besluit Riolo. “Dit is inderdaad niveau Lorient (een tweedeklasser, red.)”, vult Rothen aan. Beiden hebben op Twitter reeds hun excuses aangeboden, maar RMC Sport is onverbiddelijk en zal voorlopig geen beroep doen op het tweetal.