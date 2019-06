‘Die Ajacieden hebben ook nog niets laten zien en kosten 80 à 90 miljoen’

Manchester United is op zoek naar een nieuwe rechtsback en the Red Devils zijn zeer geïnteresseerd in Aaron Wan-Bissaka van Crystal Palace. Een eerste bod uit Manchester van 45 miljoen euro is naar verluidt echter al afgewezen en the Eagles zouden een prijskaartje van om en nabij de 73 miljoen euro om de nek van de 21-jarige verdediger hebben gehangen.

Voormalig Arsenal-middenvelder Ray Parlour kan zich niet voorstellen dat Wan-Bissaka daadwerkelijk voor een dergelijk bedrag van club gaat wisselen: “Het is gestoord, echt gestoord. Ik vind hem echt goed, ik denk dat hij een uitstekende speler is en ik heb hem al een aantal keer aan het werk gezien. Hij verdedigt goed en hij kan aanvallend ook wat laten zien, maar 73 miljoen is gestoord”, is Parlour duidelijk bij talkSPORT.

Wat de Engelsman betreft, past de prijs die genoemd wordt voor Wan-Bissaka echter wel in de huidige ontwikkelingen in de voetballerij. Als voorbeeld wijst hij naar Ajax, dat Frenkie de Jong al voor maximaal 86 miljoen verkocht aan Barcelona en eenzelfde bedrag in gedachten lijkt te hebben voor Matthijs de Ligt: “Kijk naar die Ajax-talenten, ze zijn nog maar jong.”

“Ze hebben eigenlijk nog niet echt iets laten zien. Ze hebben alleen laten zien dat ze goed kunnen spelen in een Ajax-shirt en ze hebben het ook goed gedaan in de Champions League, maar zij moeten ook 80 à 90 miljoen kosten”, sluit hij af. Als Manchester United er inderdaad in slaagt om Wan-Bissaka over te nemen wordt hij de tweede aanwinst voor het aankomend seizoen. De club van trainer Ole Gunnar Solskjaer verzekerde zich vorige week voor zeventien miljoen euro van de komst van Swansea City-aanvaller Daniel James.