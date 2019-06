Basisplaats op Copa América lonkt voor ‘geweldige’ David Neres

David Neres heeft zondagavond tegen Honduras (7-0 winst) indruk gemaakt op bondscoach Tite van Brazilië. De aanvaller van Ajax bekroonde zijn basisdebuut tot tevredenheid van de keuzeheer met een prachtig doelpunt. "David heeft een geweldige wedstrijd gespeeld", aldus Tite tegenover Globo Esporte.

Brazilië begint zaterdag aan de Copa América met een wedstrijd tegen Bolivia. Nu sterspeler Neymar geblesseerd moet toekijken, lonkt een basisplaats voor Neres. "Toen David het veld betrad, zei ik: 'Je hoeft nooit meer toe te kijken'", zegt Tite, die Neres opstelde ten faveure van Grêmio-aanvaller Everton. "David is in vorm en ik zie dat hij met vertrouwen speelt. Ik geef je nu een beetje aan waar we met het team naartoe werken. Dit is precies waarom ik hem heb opgeroepen."

Ook Gabriel Jesus, die tweemaal scoorde, maakte een goede indruk. "Gabriel Jesus wordt steeds preciezer in zijn afronding", aldus Tite, die benadrukt dat de concurrentie bij de Seleção groot is. "Ik zie hem genieten op het veld. Maar er is concurrentie van een speler die ook bekendstaat om zijn geweldige prestaties", doelde de bondscoach op invaller Roberto Firmino, die eveneens scoorde.