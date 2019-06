Frenkie de Jong maakt zich niet druk: ‘Natuurlijk kan ik met hem samenspelen’

Frenkie de Jong lijkt zich weinig zorgen te maken over de concurrentie op het middenveld bij Barcelona. De international van Ajax, die zondag met Oranje de finale van de Nations League verloor van Portugal (1-0), hoopt in Catalonië een basisplaats af te dwingen, maar krijgt te maken met gerespecteerde namen als Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Arthur.

Na afloop van de finale tegen Portugal werd De Jong specifiek gevraagd naar laatstgenoemde. "Arthur is een geweldige speler", zegt de 21-jarige Nederlander tegenover de Braziliaanse tv-zender Esporte Interativo. "Hij is technisch, nuchter, heel erg goed en ik wil graag met hem spelen. Of we samen kunnen spelen? Natuurlijk kan dat, waarom niet?"

Ook Matthijs de Ligt, ploeggenoot van De Jong bij Ajax en Oranje, wordt gelinkt aan Barcelona. "Maar ik ga hem niet in mijn koffer stoppen", lacht De Jong, die zich niet wil bemoeien met de transferperikelen rond de verdediger. "Het is zijn beslissing. Hij moet zijn toekomst bepalen met zijn familie en vrienden en we zullen zien waar hij naartoe gaat."

De Jong werd tot slot geconfronteerd met de uitspraken van Andrea Pirlo, die hem kwalificeerde als de beste middenvelder ter wereld. "Ik voel me zeer vereerd door Pirlo's woorden", aldus de negenvoudig international. "Maar ik ben niet degene die erover moet praten, anderen verdienen het ook."