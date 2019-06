Frank de Boer bezweert crisis: ‘Ik haat het, maar de spelers genieten ervan’

Frank de Boer voelt zich steeds meer senang bij Atlanta United. De oefenmeester sloot zich eind vorig jaar aan bij de regerend kampioen van de Major League Soccer, maar werd na een zeer moeizaam begin alweer gelinkt aan een ontslag. Inmiddels heeft De Boer de boel op de rit, met vijf punten minder dan koploper Philadelphia Union, dat wel twee wedstrijden meer heeft gespeeld. De Boer ziet de stijl van Ajax steeds meer bovendrijven, in de MLS én bij Atlanta United: “Alles begint met een goede opleiding.”

Door Tim Siekman

De Boer zat begin april in zwaar weer. Atlanta United was in de kwartfinales van de CONCACAF Champions League uitgeschakeld door Monterrey, terwijl de eerste vier competitiewedstrijden geen overwinning hadden opgeleverd. De trainer van the Five Stripes riep een crisisberaad in het leven: twee uur lang kon de technische staf en de selectie vertellen wat hen dwarszat. Praten over de verwachtingen. Over de houding van de spelers. Over irritaties. “Ook over de chemie tussen ons, de staf en de spelers. Die chemie was er nog niet echt”, memoreert De Boer de begindagen bij Atlanta United in gesprek met Yahoo Sports.

“Wij dachten dat de verdediging ten opzichte van vorig seizoen beter kon. Dus daar hebben we flink op geoefend. Maar ze vonden het niet allemaal leuk om te verdedigen. We vroegen: Hoe zien jullie dingen? Wat zijn onze kernwaarden? En wat is er belangrijk voor ons? Het was een erg vruchtbare meeting.” Middenvelder Julian Gressel is het eens met zijn coach. “We hebben onszelf allemaal opgelegd: beter je best doen en werken aan de pijnpunten om zo echt het tij te keren. Sindsdien zijn alle neuzen steeds meer dezelfde kant op gaan staan. Iedereen zet nu een stapje extra en dat is terug te zien in de wedstrijden.”

Lessen geleerd

De Boer erkent dat hij bij Atlanta United een beroep heeft moeten doen op zijn aanpassingsvermogen. Zo neemt hij zelf niet meer zo vaak deel aan trainingssessies, iets wat bij zijn korte dienstverband bij Crystal Palace voor irritatie bij enkele spelers zou hebben gezorgd. Een andere verandering: de laatste training voor een wedstrijd is 'recreatiever' van aard. Vooral de Zuid-Amerikanen zouden dit waarderen, aangezien zij een lossere training gewend zijn een dag voor de wedstrijd. “Ik haat het, maar de spelers genieten ervan”, aldus De Boer, die onder meer bij Ajax zelf is gevormd met het idee dat haast iedere training strikt geregisseerd hoort te zijn en iedereen messcherp moet zijn. “Dus wie is belangrijker: ik of de spelers?”

?? | Geen lijken meer in de kast voor Frank de Boer in Atlanta... pic.twitter.com/NqRdAM4VF6 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 14 januari 2019

De coach kende bij Ajax veel succes, maar bij zowel Internazionale als Crystal Palace moest de Nederlander razendsnel zijn biezen pakken. “We waren bij Inter zoveel tijd kwijt aan de politiek, aan zaakwaarnemers. Dat nam vijftig procent van mijn tijd in beslag, terwijl het tien procent had moeten zijn. Een zaakwaarnemer vertelde mij eens: 'Als ik had geweten dat je mijn speler niet in de basis zou zetten, zou ik je nooit hebben aangesteld als trainer.' Zoveel invloed had hij.” De Boer had in plaats van de MLS ook kunnen opteren voor Anderlecht, maar de trainer was gedecideerd. “Anderlecht is een beetje het Internazionale van België, er is daar altijd iets aan de hand. Dat wilde ik niet. Het maakt mij niet uit om in de schijnwerpers in Europa te staan, maar ik wil wel ergens zijn waar ik me kan focussen op mijn werk zonder steeds om me heen te moeten kijken of iemand me probeert te ondermijnen.”

Bij aankomst wist De Boer dat het moeilijk zou worden om zijn voorganger Gerardo Martino, thans bondscoach van Mexico, te evenaren of te overtreffen. “Je kan het niet heel veel beter doen, behalve in de CONCACAF”, beseft De Boer. “Maar ik vind de druk niet erg. Ik denk ook nog dat we kunnen verbeteren. We proberen de wedstrijden nu meer te controleren dan vorig seizoen het geval was.” In het voorseizoen was De Boer ook buiten het veld veel in gesprek met de spelers, zoals bij een potje kaarten. “Zo'n relatie hadden we de afgelopen twee jaar niet met de vorige manager”, geeft Gressel aan. “Tata zag je nooit, behalve op het trainingsveld of bij een wedstrijd. Hij was ook niet in de hotellobby om met je te praten. Soms zagen we hem dagen niet. Frank is meer aanwezig in de kleedkamer.”

'Het DNA van Ajax?'

De Boer probeert de Ajax-stijl bij de Amerikaanse club te introduceren en stelt dat de opleiding hierin een grote rol speelt. “Het gaat erom dat je in het begin de basisdingen kunt, zoals bijvoorbeeld de techniek. Pas dan komen kracht en discipline erbij kijken. Het DNA van Ajax? Iedere training moet beter zijn, iedere pass accuraat. En in mijn tijd kon je ook al zien wie een Ajax-speler was en wie niet, want sommigen hadden de juiste passing en looplijnen. Het is wel een andere voetbalcultuur dan die hier heerst. Of in Zuid-Amerika. We zijn onze identiteit altijd trouw gebleven en willen aanvallend voetbal blijven spelen.”

Frank de Boer met zijn assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk.

Dat Ajax afgelopen seizoen furore maakte in de Champions League helpt De Boer om zijn filosofie aan de man te brengen. De trainer ziet bij andere Amerikaanse clubs al goede ontwikkelingen, zoals bij FC Dallas en Sporting Kansas City. “Als men ziet dat het werkt, kan het kinderen ook motiveren, ook in de Verenigde Staten. Alles begint met een goede opleiding. Als de structuur goed is, kan het resultaat uiteindelijk wel komen. Een van de taken van Bob de Klerk (assistent, red.) is de ideeën implementeren bij de toekomstige spelers. Men doet het al geweldig hier, maar met de ervaring uit de opleiding van Ajax kunnen we ook een goede inbreng hebben”, wordt De Boer geciteerd door de site van de Major League Soccer.

De Boer ziet dat iedere speler nu weet wat van hem verwacht wordt. “Voetbal gaat altijd over details. Het is nu zo dat we adequaat kunnen reageren als een team een ander systeem speelt. Ik hoef dan niets te zeggen. Ze weten het al: oké, zo spelen ze. Nu gaan wij zo staan. En dit wordt mijn rol”, aldus De Boer, die benadrukt dat zijn ploeg goed moet reageren bij een omschakelmoment. “Voetbal is meestal een spelletje waarbij de fouten de uitslag bepalen. We moeten ervoor zorgen dat we deze momenten tot het minimum beperken. Als de spelers dit gaan begrijpen, en dat doen ze vaak al, dan zijn we nauwelijks te kloppen”, wordt De Boer geciteerd door de Atlanta Journal-Constitution.

'Ik ben hier niet voor het geld'

Na een erbarmelijke start, waardoor sommige fans van Atlanta United zelfs om het ontslag van De Boer riepen, is langzamerhand de zon gaan schijnen voor de oud-verdediger. Dat de trainer hamert op defensieve stabiliteit, valt af te lezen uit zijn reeks van vijf overwinningen vanaf eind april. Overwinningen op Colorado Rapids (1-0), Sporting Kansas City (0-3), Toronto FC (2-0), Orlando City (1-0) en Vancouver Whitecaps (0-1), vijf zeges op rij zonder tegendoelpunt, zorgden voor een record in de Major League Soccer. Af en toe is er nog een wanklank vanuit de aanhang hoorbaar, aangezien de ploeg in aanvallend opzicht ietwat tegenvalt. Dat men slechts negentien keer heeft weten te scoren in vijftien competitieduels is voer voor de enkele kritische fans die De Boer in de VS kent.

Atlanta United, momenteel derde in de Eastern Conference, heeft echter nog goed zicht op zowel de Supporters Shield als deelname aan de MLS Cup. Eerstgenoemde beker gaat aan het eind van het reguliere seizoen naar de ploeg die na alle duels de meeste punten heeft vergaard over zowel de Western als Eastern Conference gerekend. Daarnaast strijden de beste clubs uit de Western en Eastern Conference na het seizoen, in de play-offs, om een plek in de finale van de MLS Cup. Atlanta United won deze prijs vorig seizoen door in de eindstrijd Portland Timbers met 2-0 te verslaan. Nu is prolongatie van de MLS Cup nog ver weg voor De Boer en consorten, maar een plek bij de beste zeven van de Eastern Conference, en dus kwalificatie voor de play-offs, lijkt een formaliteit voor the Five Stripes.

De Boer is nog niet bezig met eventuele finales. De Nederlander is al blij dat hij weer op een normale manier te werk kan gaan, ook al is dat in een land waar het voetbal een minder prominente rol inneemt dan in Europa. “Ik denk niet meer aan mijn carrière. Ik vind het geweldig om coach te zijn en ik weet niet wat de volgende stap zal zijn”, zegt De Boer bij Yahoo Sports. “Het is mijn taak om te presteren met Atlanta, ik heb het hier naar m'n zin. Ik ben twee keer onderuitgegaan, dus ik weet hoe dat voelt. Ik wil dat het weer goed voelt, zodat ik een idee heb waar ik mee bezig ben en welke kant ik op ga. Net zoals het was bij Ajax, daarna zien we het wel. Ik maak me geen zorgen om mijn loopbaan, ik ben hier niet voor het geld. Het belangrijkste is dat ik het naar mijn zin heb.”