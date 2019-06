Concurrentiestrijd op Oranje-middenveld: ‘Denk dat hij het van De Roon wint’

Hans Kraay jr. ziet voor Donny van de Beek in de toekomst een basisplaats weggelegd in het Nederlands elftal. De analist verwacht dat de middenvelder van Ajax de concurrentiestrijd met Marten de Roon op termijn gaat winnen.

Kraay jr. is desalniettemin positief over de prestaties van Atalanta-middenvelder De Roon. "In Italië is hij fantastisch, in het Nederlands elftal uitstekend en tóch denk ik dat Van de Beek het voor de Kerst van hem gaat winnen", aldus de analist bij FOX Sports. "Zie je het niet zitten dat Frenkie de Jong speelt als controleur, Wijnaldum iets daarvoor en Van de Beek als 'tien'? Dan heb je toch een heerlijk middenveld?", vraagt de oud-voetballer zich hardop af.

Ronald de Boer neemt het desgevraagd op voor De Roon. "Ik ben het wel met je eens, maar dan ga je op tactisch gebied wel een ander spelletje spelen. Nog aanvallender", aldus de oud-voetballer van Ajax en Barcelona. "Wat mij opvalt: hij zit tussen elke afvallende bal met zijn voet. Dat heb je wel nodig, een jongen die bij balverlies daar op gefocust is. Dat heeft hij exceptioneel gedaan deze twee wedstrijden."