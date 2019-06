Moniz en Excelsior zetten samenwerking ondanks degradatie voort

Ricardo Moniz blijft aan als trainer van Excelsior, zo maken de Kralingers bekend via de officiële kanalen. De oefenmeester heeft zijn contract bij de Rotterdamse club ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie met een seizoen verlengd, met daarbij een optie voor nog een jaar.

"Ik ben blij dat ik ook komend seizoen hoofdtrainer ben van Excelsior", reageert Moniz, die in april de opgestapte Adrie Poldervaart opvolgde, op zijn contractverlenging. Excelsior degradeerde onlangs uit de Eredivisie na verlies in de play-offs tegen RKC Waalwijk. "Na de degradatie hebben we de tijd genomen. Iedereen was flink aangeslagen door de gebeurtenissen, dus het is ook goed dat we dat gedaan hebben. Het respect naar elkaar toe is echter altijd gebleven en dat is de basis waarop we nu verdergaan."

Algemeen directeur Ferry de Haan vindt dat Moniz het ondanks de degradatie goed heeft gedaan bij Excelsior. "Bij zijn aanstelling hadden we al met Ricardo afgesproken dat we pas na het seizoen over de toekomst wilden praten", zegt De Haan. "Na de degradatie wilden we eerst een aantal dingen op een rij zetten. Wij schrijven de degradatie overigens niet op zijn conto. Bij zijn aanstelling hoopten we dat hij gedrevenheid en passie zou brengen en dat heeft hij absoluut gebracht."

De verwachting is dat Excelsior volgend seizoen met een compleet nieuwe spelersgroep op zoek gaat naar promotie naar de Eredivisie. "Het is zaak dat we nu snel spelers gaan binnenhalen", zegt Moniz. "Uiteraard is Excelsior de afgelopen weken niet alleen met een trainer bezig geweest en heeft de club zich breder georiënteerd. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het goed komt."