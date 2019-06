El Ghazi maakt na succesvol seizoen definitief overstap naar Premier League

Aston Villa heeft Anwar El Ghazi definitief overgenomen van Lille OSC, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor the Villans en promoveerde met die club via de play-offs naar de Premier League. El Ghazi zet in Birmingham zijn handtekening onder een vierjarig contract.

De huurovereenkomst tussen Aston Villa en Lille bevatte een optie tot koop, die nu door de Engelse club is geactiveerd. Daardoor maakt El Ghazi definitief de overstap naar Birmingham, waar hij afgelopen seizoen in 36 officiële wedstrijden goed was voor 6 doelpunten en 6 assists. Met een doelpunt in de finale van de play-offs tegen Derby County (2-1 zege) had de aanvaller een belangrijke rol in de promotie van Aston Villa naar de Premier League.

Aston Villa eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Championship, waarna West Bromwich Albion en Derby County in de play-offs om een Premier League-ticket verslagen werden. Het is voorlopig onduidelijk hoe hoog het bedrag is dat the Villans neertellen om El Ghazi definitief over te nemen van Lille. De aanvaller stond sinds januari 2017 onder contract bij de Franse club, die hem destijds voor zeven miljoen euro overnam van Ajax.

“Hij is klaar voor de Premier League. Anwar is een jonge speler, met enorm veel potentie. Het is nu aan hem om zijn potentie te benutten, al is dit ook een taak voor de staf. Hij is een geweldige toevoeging voor onze selectie voor volgend seizoen”, laat Aston Villa-manager Dean Smith weten op de website van de club. El Ghazi speelde eerder in de jeugdopleiding van Feyenoord en Sparta Rotterdam, alvorens hij de overstap naar Ajax maakte.