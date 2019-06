Woede in Turkije over IJslandse ontvangst: ‘Alles werd keer op keer doorzocht’

Turkije en IJsland nemen het dinsdag in het Laugardalsvöllur stadion te Reykjavik tegen elkaar op in de EK-kwalificatie, maar de aanloop naar die wedstrijd verloopt niet zonder slag of stoot. De Turkse nationale ploeg arriveerde zondag al op luchthaven Keflavik, waar de spelers zonder opgave van reden urenlang vast werden gehouden en onderworpen werden aan een grondige paspoort- en bagagecheck.

“We werden vaker dan een keer gecontroleerd en dat was onnodig, ook werd ons verteld dat we tot nu moesten wachten”, was de korte reactie van middenvelder Emre Belözoglu toen de ploeg na ruim drie uur het vliegtuig mocht verlaten. Aanvaller Burak Yilmaz haalde tegenover de verzamelde journalisten ook uit naar de behandeling door de IJslanders: “Wat ze hebben gedaan is respectloos en onbeleefd!”

“We hebben hier drie uur gewacht. Ze hebben van iedereen de tassen afgepakt en zelfs de toiletspullen. Ze hebben alles keer op keer doorzocht. We hebben zesenhalf uur gevlogen en moesten daarna drie uur wachten.” Het incident lijkt nog een diplomatiek staartje te krijgen, daar de Turkse regering zijn IJslandse collega’s inmiddels om opheldering heeft gevraagd: “De competente autoriteiten van IJsland zijn direct verantwoordelijk voor de onbeschaamde behandeling van onze nationale ploeg.”

“Wij veroordelen de IJslandse autoriteiten ten zeerste. We zullen met een expliciete reactie komen op deze onbeleefdheden die niet bij de geest van de sport passen. De autoriteiten zijn verantwoordelijk voor dit onmenselijke en diplomatiek onacceptabele gedrag. Wat ons nationale team aan is gedaan, is een vorm van geweld. De IJslandse autoriteiten moeten hun excuses aanbieden voor dit ‘primitieve’ gedrag en moeten stappen zetten om deze vergissing te compenseren”, luidde een statement van een woordvoerder van de regerende AKP-partij.

Turkije won zaterdag verrassend met 2-0 van Frankrijk en gaat momenteel met negen punten uit drie wedstrijden aan kop in Groep H van de EK-kwalificatie. De Turken worden gevolgd door de Fransen en IJsland. Beide landen hebben zes punten bij elkaar verzameld in hun eerste drie duels.