Oranje met viertal vertegenwoordigd in beste elftal van de Nations League

Het Nederlands elftal is met vier spelers vertegenwoordigd in het beste elftal van het finaletoernooi van de Nations League, zo maakt de UEFA maandag bekend. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Marten de Roon en Memphis Depay hebben een plek gekregen. Eerder werd De Jong al uitgeroepen tot grootste talent van de eindronde.

Het elftal wordt gekozen via de zogenoemde FedEx Performance Zone, dat werkt met een algoritme. Ze worden beoordeeld op basis van statistieken: zo wordt bij verdedigers onder meer gekeken naar hun succes in tackles, terwijl dribbels en voorzetten veel belangrijker zijn voor buitenspelers. Het algoritme werd vorig seizoen al gebruikt om prestaties van spelers in de Europa League in te schalen.

Portugal levert net als Oranje vier spelers: de uiteindelijke toernooiwinnaar vaardigt Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo af. Zwitserland verloor de troostfinale na strafschoppen van Engeland, maar levert toch meer spelers van the Three Lions. Verdedigers Kevin Mbabu en Manuel Akanji vertegenwoordigen het Alpenland, terwijl Engeland met Jordan Pickford de doelman levert.

Het volledige elftal: Pickford (Engeland), Mbabu (Zwitserland), De Ligt (Nederland), Dias (Portugal), Akanji (Zwitserland, Guerreiro (Portugal), De Jong, De Roon (beiden Nederland), Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo (beiden Portugal), Memphis Depay (Nederland).