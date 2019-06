Manchester United geeft Inter nul op het rekest

Tot dusver werd de interesse nog niet concreet, maar Tottenham Hotspur is wel van plan om deze zomer een bod uit te brengen op Ryan Sessegnon. Het toptalent van Fulham gaat zelf graag naar de stadsgenoot. (Football London)

Als het aan Newcastle United en Southampton ligt, blijft Jean-Philippe Mateta niet lang voor FSV Mainz 05 spelen. The Magpies hebben zelfs al een bod uitgebracht, dat is geweigerd door de Duitse club. (L'Équipe)

De Premier League-club ziet het niet zitten om Romelu Lukaku te laten vertrekken in ruil voor de komst van Ivan Perisic.