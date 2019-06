Dolberg piekert niet over vertrek bij Ajax: ‘Ik heb een goede vakantie nodig’

Kasper Dolberg kende geen al te gelukkig seizoen bij Ajax. De 21-jarige spits kon lang niet altijd rekenen op een basisplaats in het elftal van trainer Erik ten Hag, dat met het veroveren van de dubbel en het behalen van de halve finale van de Champions League een buitengewoon succesvolle jaargang kende. Dolberg piekert niet over een vertrek bij Ajax, zo laat hij weten in gesprek met het Deense Bold.

“Nee, ik ben niet tevreden over afgelopen seizoen. Natuurlijk had ik meer willen spelen en vaker willen scoren. Maar je moet het in een ander perspectief zien. Het belangrijkste is wat we als team hebben neergezet. Dat is heel goed”, zegt Dolberg. De Deense spits was afgelopen seizoen namens Ajax in 39 officiële wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 6 assists. In de Champions League posteerde Ten Hag over het algemeen Dusan Tadic in de spits, terwijl in de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker ook Klaas-Jan Huntelaar geregeld zijn opwachting mocht maken.

“Het is een kwestie van beter presteren. Ik weet dat ik dat kan, dus dat moet ik laten zien. Volgend seizoen moet gewoon heel goed worden, ik denk dat dit ook het geval zal zijn”, vervolgt de spits, die niet piekert over een vertrek bij Ajax. Zijn contract bij de Amsterdammers loopt nog tot medio 2022. “Ik voel me goed bij Ajax. Ik ken iedereen binnen de club en heb een hele goede verstandhouding met iedereen die er rondloopt.”

Dolberg is momenteel op pad met Denemarken, dat het maandagavond in eigen stadion tegen Georgië opneemt in de EK-kwalificatiecyclus. In het duel met Ierland (1-1) kwam de spits van Ajax als invaller in het veld. “Ik heb een goede, lange vakantie nodig en maak daarna een frisse start. In de afgelopen twee seizoenen kende ik een moeilijk begin, door blessures. Nu wil ik op een goede manier starten, scherp zijn en deel uitmaken van het team.”