Vivanne Miedema kan ‘over aantal jaar’ belletje van Feyenoord verwachten

Voor het Nederlands vrouwenelftal begint het WK in Frankrijk maandagmiddag met een groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Vivianne Miedema is belast met de taak om doelpunten te maken en de verwachtingen zijn hooggespannen, nadat ze afgelopen seizoen goed was voor 22 treffers in 20 optredens voor Arsenal. Ze is Manon Melis bijna voorbij als topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen.

In de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië (3-0) maakte Miedema begin deze maand haar 58ste doelpunt: één minder dan Melis. De 32-jarige voormalig speelster werkt tegenwoordig voor Feyenoord als coördinator vrouwenvoetbal. De club wil de Eredivisie voor vrouwen in en hoopt Miedema te verleiden om tegen die tijd de overstap te maken naar Rotterdam, zo verklapt Melis maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"We zijn van plan om over een aantal jaar de Eredivisie in te gaan. Vivianne is een groot Feyenoord-fan, dat steekt ze niet onder stoelen of banken", weet Melis. "Zodra het gaat gebeuren, krijgt ze een belletje van me." De oud-international maakt zich echter geen illusies: het zal nog wel even duren voordat Miedema openstaat voor de stap naar Feyenoord. "Vivianne is nu 22 jaar en speelt bij Arsenal. Ze zal zeker niet middenin haar carrière komen."

"Maar wellicht ergens aan het einde. Als ik zelf nog had gevoetbald, zou ik ook graag een keer voor Feyenoord hebben gespeeld", voegt Melis daaraan toe. De voormalig aanvalster heeft voor komend seizoen een belotenteam voor vrouwen opgericht bij Feyenoord. De meidentak van de club bestaat nu uit drie ploegen. "Je kan niet zomaar ineens een Eredivisie-team uit de grond stampen. De beloftenploeg is een mooie stap, daarna moet de stap naar de Eredivisie volgen."